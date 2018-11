Babiš a Zeman pošlapávají demokracii, zní z TOP 09. Bartoš vzpomínal na svatbu

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

"Je to významný den pro Českou republiku, pro demokracii, svobodu a právní stát. Doufáme, že Andrej Babiš právní stát, který teď je ohrožen, nezničí. Vyřešení kauzy Čapí hnízdo bude symbolem toho, zda je v zemi právní stát," řekl. Aktuální kauza s údajným únosem jeho syna je podle něj důkazem toho, že premiér se snaží kauzu ovlivnit.

Pospíšil avizoval, že TOP 09 se bude snažit klidnou formou bojovat proti krokům vlády i prezidenta.

Pospíšil také okomentoval příchod Babiše k památníku v brzkých ranních hodinách. "Premiér se bojí. Bojí se reakce nespokojených lidí a bojí, že až přijde o funkci, tak nastane nezávislé vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Má strach z občanů České republiky, a to by premiér demokratické země neměl mít," dodal.

17.listopad je den, kdy si připomínáme význam svobody, demokracie,právního státu a lidských práv. Pro mě to nejsou prázdná slova, ale hodnoty, na kterých stojí naše společnost a za které je třeba bojovat. O to víc dnes, kdy premiér s prezidentem naší země tyto hodnoty zpochybňují — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 17. listopadu 2018

Zahození květin premiéra nebo prezidenta do koše je podle Pospíšila za hranou, ovšem chápe to jako reakci společnosti na současné kroky vlády a prezidenta. Poslanec Miroslav Kalousek k tomu dodal, že je to podle něj nemoudrá cesta protestu, ale nejde o vandalismus.

Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš si dnes dopoledne přišel připomenout výročí sametové revoluce a událostí roku 1939 k památníku na Národní třídě v Praze. Mrzí ho, že se mnoho lidí soustředí spíše na to, kdy přijde položit květiny premiér Andrej Babiš. Řekl to dnes novinářům.

"Je vidět, že ty negativné reakce lidí při jiných oslavách asi nechce (Babiš) prožívat, tak prostě přišel položit kytky v noci. Je to jeho věc," uvedl dnes. "Mně je to osobně úplně jedno," řekl také. Premiér to zdůvodnil tím, že brzy ráno odlétal za synem do Švýcarska.

Bartoš dodal, že se v tento den před třemi lety ženil. "To byla doba, kdy pan prezident (Zeman) vystupoval s panem Konvičkou mezi českými nacionalisty, tak na to vzpomínáme i z pohledu té svatby," dodal.