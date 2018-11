O půlnoci na Národní? Musel jsem za synem do Švýcarska, vysvětluje Babiš

— Autor: ČTK

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš dnes brzy ráno odletěl za synem do Švýcarska, proto letos uctil 17. listopad s předstihem. Uvedl to na svém facebookovém profilu. Kytici na Národní třídě v Praze položil dnes krátce po půlnoci, lidé ji ráno hodili do koše. Kvůli aféře, kterou rozpoutaly výroky jeho syna ohledně kauzy Čapí hnízdo, čelí předseda vlády výzvám opozice i části veřejnosti, aby podal demisi. Babiš již dříve uvedl, že jeho pětatřicetiletý syn z prvního manželství trpí schizofrenií a případ považuje za hyenismus novinářů. Prohlásil, že nikdy sám neodstoupí.