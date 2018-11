Trestně stíhaný člověk nemá být premiérem, soudí Drahoš. Lidé mu tleskali

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Za svobodu a demokracii se musí dál bojovat, to je podle něj jeden z odkazů 17. listopadu 1939 i 1989. "Nic není navždy dané, nic tady není napořád," dodal.

Před 79 lety nacističtí okupanti uzavřeli české vysoké školy, popravili devět studentů a stovky jich nechali zavřít v koncentračních táborech. Uctěme proto památku Jana Opletala, Václava Sedláčka a dalších obětí listopadových událostí roku 1939. Nikdy nezapomeneme! pic.twitter.com/mP0whtR4c2 — Jiří Drahoš (@jiridrahos1) 17. listopadu 2018

Prezident Miloš Zeman, který Drahoše v letošním finále přímé volby hlavy státu porazil, ale Babiše opakovaně podpořil. Tento týden řekl, že i když poslanci Babišově vládě vyslovili nedůvěru, což ale nevidí jako pravděpodobné, znovu by Babiše jmenoval premiérem. Babiš je stíhán kvůli údajnému dotačnímu podvodu v kauze Čapí hnízdo.

Vzpomínkové akce dnes na pražské Národní třídě provázela napjatá atmosféra a několik incidentů. Kytice, kterou tam po půlnoci položil Babiš a šéf SPD Tomio Okamura, hodili lidé do odpadkového koše. Tamtéž skončily i květiny, které na Národní poslal prezident Miloš Zeman, sám se žádných akcí na státní svátek neúčastní.

Mluvčí prezidenta Zemana Jiří Ovčáček označil demonstranty za fašistickou lůzu, kterou podporuje TOP 09. Proti jeho výroku se ohradil předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Na twitteru napsal, že s házením květin do koše nesouhlasí. Ovčáčkovi doporučil, aby zanechal primitivních výroků.

Na Národní třídě se dnes vystřídali politici ANO, ČSSD, ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN. Na předsedu ČSSD a vicepremiéra Jana Hamáčka desítky lidí hlasitě pískaly a i květiny, které Hamáček k památníku položil, se chystali lidé vyhodit do koše, ale nakonec na pietním místě zůstaly. Organizátoři shromáždění vyzvali přítomné, aby květiny nevyhazovali a ponechali akci klidný průběh.

Na Národní třídu přišel zapálit svíčku například ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), i při jeho příchodu lidé pískali a skandovali. Lidé děkovali i bývalému předsedovi Senátu Milanu Štěchovi (ČSSD). "Jsem rád, že se lidé snaží držet ideály listopadu 1989, ale jsem nešťastný z toho, jak je dnešní společnost rozdělená," řekl Štěch novinářům.

Lidé si dnes také připomněli události roku 1939 spojené s uzavřením vysokým škol a smrtí studenta Jana Opletala na tradičním pietním aktu u Hlávkovy koleje. Výročí událostí z roku 1939 o 50 let později stálo na začátku sametové revoluce. Setkání se zúčastnili politici, studenti, pamětníci, zástupci vysokých škol, akademické sféry i církví. Zazněly především apely na to, aby lidé nezapomínali na oběť studentů i na to, aby se jediný mezinárodní svátek s českými kořeny vrátil do českých kalendářů.