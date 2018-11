Politici jsou zděšeni: Babiš odjel za synem do Švýcarska? Dá mu “injekce". Už se nikdy nedozvíme pravdu

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Jedním z těch, kteří jsou Babišovou cestou za synem znepokojeni, patří lidovecký poslanec Marian Jurečka. „Prosím o vyjádření @jhamacek a @PolicieCZ k dnešní avizované návštěvě premiéra Babiše u svého syna v situaci, kdy syn coby obviněný nebyl doposud vyslechnut!! Není zde vážné podezření z ovlivnění svědka/obviněného v kauze #capihnizdo? Nemá v takových situacích být využita vazba?“ zajímal se na twitteru.

Podobně zareagoval také předseda poslaneckého klubu TOP 08 Miroslav Kalousek. „Zatímco policie řeší kytky na Národní třídě, hlavní obviněný ovlivňuje ve Švýcarsku klíčového svědka, aniž by proti tomu kdokoliv oprávněný zasáhl. Za tohle nesete odpovědnost, @jhamacek. Budete to dál krýt, nebo to spolu s námi v pátek čestně ukončíte?“ zajímá ho.

Přidal se i místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. „Nejsem právník, ale podle mě existuje důvodná obava z toho, že premiér bude ve Švýcarsku působit na spoluobviněného syna a ovlivňovat ho, což je dle mého důvod pro vzetí do vazby dle trestního řádu! Policie by měla konat a podat státnímu zástupci podnět, aby dal soudu návrh na vzetí do vazby, ne řešit vyhozené květiny na Národní. A pokud to premiérovi jeho právníci nerozmluvili, pak jsou buď diletanti, nebo si jsou jisti, že se mu nic nemůže stát,“ upozornil politik.

„To, že Andrej Babiš už není ve vazbě, je pro mě velmi šokující a alarmující! Je to fatální selhání policejního i soudního systému a velmi nebezpečný precedens do naši budoucnosti! Co děla státní zástupce?“ zareagoval na Ženíškova slova zpěvák a frontman skupiny Monkey Business Matěj Ruppert.

Situace se nelíbí ani novému senátorovi Tomáši Goláňovi. „Andrej Babiš odjel dnes (17.11.) ráno za synem do Švýcarska. Dá mu pár “injekcí” a už se nikdy nedozvíme, jak to všechno bylo. Teď už je na koluzní vazbu pozdě,“ zlobí se senátor, který o vazbě pro Babiše mluvil už v minulých dnech.

„Zítra můžeme očekávat prohlášení premiéra, že syn už není rozrušený, že si to vše vymyslel, aby si s ním vyřídil účty, ale že už si hezky promluvili a už je to mezi nimi hezké. Pak přijde mail od mladého “Andyho” o tom, že vše bylo jinak a že to novináři špatně pochopili. A máme vše vyšetřeno. Pokud to takto dopadne, nebo se “Andy” pouze odmlčí, obavy senátu z ovlivňování vyšetřování trestně stíhaným premiérem se tak v plném rozsahu naplní!“ dodává Goláň.