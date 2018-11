Telička se naštval: Ovčáček a Zeman jsou ostudou našeho národa, hlásá do celého světa

„Fašistická lůza utržená ze řetězu. Zničila a pošlapala státní svátek 17. listopadu. Plivla na památku studentů, kteří chtěli demokracii a svobodu,“ okomentoval Ovčáček fotku s květinami od Zemana, které skončily v koši.

„Úkol na rok 2019 pro všechny slušné lidi: Musíme vyrvat oslavy 17. listopadu z rukou fanatiků a vrátit je zpátky normálním občanům. Cílem je, aby se 30. výročí nezvrhlo v nenávistnou akci připomínající Vítězný únor,“ napsal Ovčáček v jednom z tweetů.

Na jeho slova ostře zareagoval europoslanec Pavel Telička. „Revolucionářský jazyk. To se máme na co těšit,“ posteskl si.

„Český fašismus je definitivně zpět. Z hrobu druhé republiky ho exhumoval tzv. Demokratický blok,“ napsal také Ovčáček na twitteru. Z dění na Národní třídě obvinil Ovčáček jmenovitě TOP 09, Miroslava Kalouska, Jiřího pospíšila, či poslankyni ODS Miroslavu Němcovou.

„Fašistická lůza podporovaná TOP 09 a spol. na Národní třídě hodila do koše i kytici prezidenta republiky věnovanou 17. listopadu. Kytici od člověka, který se aktivně podílel na pádu komunismu. Kalousku, Němcová a Pospíšile, to je vaše práce!“ zlobil se Ovčáček.

I recommend Google or other translation to have a better understanding how the fanatical spokesman of Czech President speaks of Czech citizens in association with a parliamentary party. He and the President are a disgrace of our nation. https://t.co/zGBBe8aLXp