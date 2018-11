Odběr orgánů cizincům? Česko chce pravidla zjednodušit, vláda návrh zřejmě podpoří

Babiš: Nikdy neodstoupím, ať si to všichni zapamatují

Údaje podle předkladatelů není možné v mnoha případech například kvůli ochraně osobních údajů získat, ačkoli osoba blízká s odběrem orgánů zemřelého cizince souhlasí a ví, že by s jejich darováním souhlasil. "V zásadě přicházíme o možnost odběru orgánů od zhruba 15 cizinců zemřelých na našem území ročně, což může představovat až 100 orgánů vhodných k transplantaci," napsali autoři z řad ANO, ČSSD, ODS, Pirátů, SPD, KSČM a TOP 09 v důvodové zprávě.

Novela by dala přednost kontaktování osoby blízké. Zdravotnickému zařízení by měla podle novely sdělit, zda zemřelý cizinec s posmrtným odběrem orgánů souhlasil, nebo ne, případně by postačil i její souhlas.

Kontaktování cizího státu, případně diplomatické mise nebo konzulárního úřadu by předloha postavila až na druhé místo. Kabinet podle předběžného stanoviska pro poslance a senátory upozorní na to, že diplomatické misi nebo konzulátu by bez příslušné mezinárodní smlouvy bránily v předání kontaktu na blízkou osobu zemřelého cizince předpisy o ochraně osobních údajů.

Předlohu nejprve posoudí vláda, rozhodnou o ní zákonodárci. Předkladatelé navrhují, aby ji Sněmovna schválila vzhledem k nedostatku orgánů vhodných k transplantaci zrychleně už v prvním čtení.