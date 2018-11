Svržení vlády? U Moravce bylo dusno, opozice nemá dle Hamáčka plán B

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Hamáček by za nejlepší považoval, kdyby vláda pokračovala bez premiéra Andreje Babiše a zátěže Čapího hnízda. Z dosavadních jednání je ale podle něj evidentní, že ANO touto cestou jít nechce.

ČSSD se zatím jasně nevyjádřila, jak se v kauze zachová. Většina čelních představitelů se zatím vyslovuje opatrně, k rezignaci Babiše vyzval místopředseda ČSSD a pardubický hejtman Martin Netolický.

Opozice chystá na příští týden hlasování o nedůvěře vládě, sama ale nemá dost hlasů na to, aby vláda padla. Hamáček dnes řekl, že za ním někteří opoziční politici chodí a žádají, aby ČSSD vládu udržela, protože neví, jak dále postupovat. Současné politické napětí vyvolala reportáž serveru Seznam Zprávy, v níž Babišův syn Andrej řekl, že byl proti své vůli odvezen na Krym. Premiér podle svého syna chtěl, aby zmizel z Česka kvůli vyšetřování dotací pro Čapí hnízdo, v případě oba čelí trestnímu stíhání.

Babiš ve středu uvedl, že syn byl v minulosti na Krymu, rozhodně ale nešlo o únos. Dodal, že jeho syn je psychicky nemocný. Hamáček dnes řekl, že Babiše mladšího by měl co nejdříve vyšetřit nezávislý odborník. Babiš za synem do Švýcarska odcestoval v sobotu. Někteří opoziční politici naznačovali, že by mohl svého potomka ovlivňovat v kauze Čapí hnízdo. Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala serveru Euro.cz řekl, že zastupitelství nevidí žádný konkrétní důvod k tomu, aby premiérovi styk se synem zakázalo.

Babiš tento týden dvakrát uvedl, že by za investigativním natáčením novinářů mohla stát rozvědka. Pozastavil se v souvislosti se skrytou kamerou nad výbavou novinářů, která podle něj naznačuje, že by za ní mohli stát bývalí či současní zaměstnanci rozvědky. V pátek řekl, že okolnosti kauzy jsou hodné rozvědky. "Možná zahraniční, možná i české. Bůh ví," řekl Babiš. Brýle se skrytou kamerou jsou i na českém trh volně dostupné.

Pod Hamáčka jako ministra vnitra spadá Úřad pro zahraniční styk a informace (UZSI), tedy zpravodajská služba s vnější působnosti, neboli rozvědka. Hamáček vyloučil, že by UZSI měl s kauzou něco společného. Řekl, že pokud Babiš mluví o rozvědce, tak čeká, že to vysvětlí, nebo se omluví.

Na otázku, zda by kauza Babiše mladšího mohla býtt pro ČR bezpečnostní problém, Hamáček řekl, že by měl premiér svolat výbor pro zpravodajskou činnost. K případu by se tam vyjádřily všechny tři české tajné služby.

Předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek v ČT řekl, že získal sedm podpisů pro svolání mimořádného jednání bezpečnostního výboru Sněmovny. Aby se výbor sešel, bylo by potřeba podpisů osm. Podle Bartoška podpisy odmítli připojit poslanci ANO, KSČM a SPD.

Šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek jednání výboru odmítl, poslanci by se tak podle něj vlamovali do práce policie a státního zastupitelství. Bartošek řekl, že má například pochybnosti o postupu policie, která se na začátku letošního roku zabývala oznámením Babiše mladšího, že byl unesen na Krym. Na případ tehdy nedohlíželi státní zástupci, policie spáchání trestného činu nezjistila. Hamáček dnes řekl, že v něm případ vzbuzuje řadu otázek, ale správnost policejního postupu prověří patřičné orgány.