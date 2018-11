Chce se mi z vás zvracet. ČT lhala! Faltýnek seřval Václava Moravce i lidovce Bartoška

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Ve studiu se sešli předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, poslanec KDU-ČSL Jan Bartošek, poslanec hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD Radek Koten a ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček.

Řeč přišla samozřejmě také na kauzu Čapí hnízdo a na dění kolem Andreje Babiše mladšího. Faltýnek se tvrdě navážel do reportérů televize Seznam Jiřího Kubíka a Sabiny Slonkové, kteří reportáž o synovy českého premiéra naročili. Nešetřil ani Českou televizi.

„Tady se dělá mediální kauza hyen, že obviněný člověk v kauze Čapí hnízdo Andrej Babiš mladší nebyl vyslechnut policií. A policie ví, kde je. Česká média rozpoutala hon na psychicky nemocného člověka,“ rozčiloval se. I obyčejní lidé se prý divá tomu, co se v Česku děje. „Včera jsem jel natankovat a benzince mě zastavil pán a říká mi: Pane Faltýnek, mně je špatně z toho, co se tady děje, co ti novináři předvádějí. Mně z toho úplně buší srdce,“ pokračoval v kanonádě místopředseda ANO.

"V čem je problém, Václave? Vy jste nebyl na Krymu? Já taky ne. Ale možná tam zajedu, prý je tam krásně." Jaroslav Faltýnek v nejlepší formě. — Jindrich Sidlo (@jindrichsidlo) 18. listopadu 2018

Obvinil také ČT, že i něm opakovaně lhala. „Třikrát za den jsme to mně řekli, že jsem byl členem představenstva firmy Čapí hnízdo. Kdybyste se podívali do rejstříků, zjistíte, že jsem nikdy nebyl členem těch orgánů. Já hovořím o veřejnoprávní televizi, která lže a říká, že je to ložený a že tady dostanu osm let natvrdo a podobný nesmysly,“ káral Moravce a celou ČT Faltýnek.

Moravec si to ale nenechal jen tak líbit a zeptal se ho, jestli nepovažuje za podivné, že fotografie svého údajného nemocného syna Andrej Babiš uveřejnil na svém Facebooku. Je podle něj zvláštní, že se zlobí na média, když sám Babiš zveřejnil řadu dalších informací. Faltýnek mu ale nebyl schopen odpovědět. „Ta otázka není podstatná,“ odbyl moderátora.

Na Moravcovu stranu se postavil i Bartošek, který poznamenal, že rodič, jehož dítě má schizofrenii dobře ví, že takový jedinec potřebuje klid. A místo toho se na Babiše mladšího zaměřila kvůli premiérovi obrovská mediální pozornost. Zdůraznil také fakt, že Babiš mohl svého potomka poslat do Francie, kde vlastní nemovitosti, nebo třeba na nějakou švýcarskou kliniku. Místo toho jej svěřil do páče člověka, kterého ani osobně neznal a který jeho syna odvezl do Ruska a na Krym.

„Jak se takový premiér chová ke státu, když se dokáže takhle chovat ke svému dítěti,“ rýpnul si Jan Bartošek. To ale Faltýnka rozžhavilo doběla. „Já se omlouvám, ale mně se tady chce z Bartoška zvracet,“ zuřil místopředseda ANO. Podle něj stále pokračuje hon na premiéra babiše. „Vy mi tady dáváte otázky, na které neumím odpovědět. Možná by na ně uměl odpovědět pan premiér Babiš, pokud by se mu nechtělo z pana Bartoška zvracet, jako se chce mně. Ale já to vydržím,“ soptil.