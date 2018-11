Babiš vysvětlil, proč jeho syn tvrdí, že byl unesen na Krym

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Kauzu spojenou se svým synem bude chtít premiér vysvětlit komunistickým poslancům, kteří menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD tolerují, na jejich klubu. Popřel, že by syna nechal odjet do ciziny kvůli kauze Čapí hnízda. V televizi Nova řekl, že jeho syn je stále přesvědčen, že do Ruska odjel nedobrovolně

Současná politická krize začala v pondělí po odvysílání skrytě natočené reportáže s Babišem juniorem. Obvinil v ní spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském Krymu anektovaném Ruskem. Premiér prý chtěl, aby opustil Česko kvůli případu dotace pro Čapí hnízdo, v němž oba čelí obvinění z dotačního podvodu. Babiš to odmítl, syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem. Babiš mladší v reakci na to obvinil otce ze lži. Premiér pak v sobotu za synem odletěl do Švýcarska, kde bydlí se svou matkou.

Babiš dnes zopakoval, že novináři odvysílání reportáže cíleně načasovali před 17. listopad. V sobotu proti němu demonstrovaly tisíce lidí. Babiš řekl, že ho to velice mrzí a je mu to líto, myslí si ale, že demonstranti nemají pravdu. Odmítl, že by po demonstracích odstoupil. Je přesvědčen, že je pravda na jeho straně.

Podle Babiše jeho syn odjel do Ruska poté, co se jeho stav začal zhoršovat v souvislosti s pronásledováním novináři. O cestě mluvili během sobotního setkání. "Vysvětloval jsem mu, o co jde, on je ale přesvědčen, že na ten výlet do Ruska, že šel nedobrovolně, přitom ve finále si tam našel přítelkyni," řekl Babiš. S přítelkyní se jeho syn zasnoubil, řekl. Odmítl ale, že by se Babiše mladšího snažil přesvědčit, aby přehodnotil některá svá vyjádření. "O tom jsme se vůbec nebavili," odpověděl. Někteří opoziční politici tento týden vyjadřovali obavu, že by Babiš mohl ovlivňovat svědky a měl by proto být ve vazbě. Městské státní zastupitelství v Praze to odmítlo.

E-mail o svém únosu Babiš mladší podle svého otce napsal ve chvíli, kdy se mu na Ukrajině přestalo líbit. Odmítl, že by ho do ciziny nechal odjet kvůli vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Detaily jeho pobytu neznal, řekl dnes premiér v rozhovoru pro Novu.

Novináři, kteří s jeho synem natočili skrytou reportáž, se podle Babiše do domu, kde bydlí s matkou, "vkradli" poté, co odcizili vstupní kód. Podle Babiše při natáčení porušili švýcarské zákony.

Zda je jeho syn schopen vypovídat, Babiš nechtěl komentovat. Řekl, že za něj nemůže mluvit. Odmítl tvrzení Babiše mladšího, že nevěděl při podepisování dokumentů k Čapímu hnízdu, co podepisuje. V té době podle premiéra nemocí ještě netrpěl.

Babiš nevidí důvod pro vyslovení nedůvěry vládě. Chce požádat šéfa KSČM Vojtěcha Filipa, aby mohl vystoupit na poslaneckém klubu KSČM. Situaci se jim bude snažit vysvětlit. V týdnu již takto navštívil klub ČSSD a setkal se také s předsedou SPD Tomiem Okamurou. Na otázku, zda jsou podmínky, za kterých by SPD bylo ochotno jít do vlády, splnitelné, Babiš řekl, že "to u něj takto" Okamura neříkal. Podle vyjádření Okamury před novináři je jeho hnutí ochotno podporovat kabinet odborníků vytvořený hnutím ANO, pokud by plnil program SPD.

Zeman plánuje v případě vyslovení nedůvěry opět sestavení vlády svěřit Babišovi, který je připraven nabídku přijmout. Poděkoval Zemanovi, že ho podpořil.