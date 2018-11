Babiš neodstoupí, nevidí pro to důvod ani pro vyslovení nedůvěry vládě

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Kauzu spojenou se svým synem bude chtít premiér vysvětlit komunistickým poslancům, kteří menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD tolerují, na jejich klubu. Popřel, že by syna nechal odjet do ciziny kvůli kauze Čapí hnízdo. Televizi Nova řekl, že jeho syn je stále přesvědčen, že do Ruska odjel nedobrovolně.

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček by teď pro opoziční návrh na vyslovení nedůvěry vládě nehlasoval, řekl v České televizi. Opozice podle něj nemá plán pro případ pádu kabinetu. Pokud ČSSD odejde z vlády, nahradí ji hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), uvedl. Zdůraznil však, že ČSSD o svém stanovisku teprve rozhodne. Předsednictvo strany se stejně jako poslanecký klub sejde zřejmě ve středu, řekl. Svůj postup strana definitivně oznámí do pátku.

Hamáček by za nejlepší považoval, kdyby vláda pokračovala bez premiéra Babiše a zátěže Čapího hnízda. Z dosavadních jednání je ale podle něj evidentní, že ANO touto cestou jít nechce.

Současná politická krize začala v pondělí po odvysílání skrytě natočené reportáže s Babišem juniorem. Obvinil v ní spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském Krymu anektovaném Ruskem. Premiér prý chtěl, aby opustil Česko kvůli případu dotace pro Čapí hnízdo, v němž oba čelí obvinění z dotačního podvodu. Babiš to odmítl, syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem. Babiš mladší v reakci na to obvinil otce ze lži. Premiér pak v sobotu za synem odletěl do Švýcarska, kde bydlí se svou matkou.

Na facebooku předseda vlády napsal, že Babiš mladší a jeho matka už pochopili, jak je novináři zneužili. "Že se snaží zneužít mého nemocného syna a postavit ho proti mně," uvedl. Dodal, že se synem v Ženevě strávil pět hodin. Matka Babiše mladšího Beata Babišová pak v předtočeném čteném prohlášení, které odvysílala Nova, označila reportáž serveru Seznam Zprávy za útok proti soukromí. Novinářům prý řekla, že je její syn nemocný a rozhovor nepřipadá v úvahu. Ředitel divize zpravodajství serveru Seznam Zprávy Jakub Unger uvedl, že Babiše mladšího považuje redakce za velmi důležitého svědka a k němu i jeho matce přistupuje maximálně citlivě.

Podle Babiše syn odjel do Ruska poté, co se jeho stav začal zhoršovat v souvislosti s pronásledováním novináři. O cestě mluvili při sobotním setkání. "Vysvětloval jsem mu, o co jde, on je ale přesvědčen, že na ten výlet do Ruska, že šel nedobrovolně, přitom ve finále si tam našel přítelkyni," řekl Babiš. Odmítl ale, že by se Babiše mladšího snažil přesvědčit, aby přehodnotil některá svá vyjádření.

Novináři, kteří s jeho synem natočili skrytou reportáž, se podle Babiše do domu, kde bydlí s matkou, "vkradli" poté, co odcizili vstupní kód. Babiš uvedl, že při natáčení porušili švýcarské zákony. Zda je jeho syn schopen vypovídat, nechtěl komentovat. Řekl, že za něj nemůže mluvit.