V pátek může padnout vláda. Politiky čeká smršť schůzek, půjde se na Hrad, Hamáček odřekl Londýn

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Termín jednání opozice před hlasováním o nedůvěře vládě ČTK potvrdil předseda Pirátů Ivan Bartoš. Na schůzce ale budou chybět zástupci SPD, kteří s ostatními pěti stranami hlasování o nedůvěře iniciovali.

"Pan (předseda SPD) Tomio Okamura poslal SMS, že nemají důvod koordinace. Bude hlasovat pro nedůvěru vládě, ale provedl veletoč. Najednou tvrdí, že problémem nejsou kauzy ani střet zájmů premiéra Babiše, ale účast ČSSD ve vládě," uvedl dnes Bartoš v textové zprávě.

Mimořádnou schůzi, na které chtějí vyslovit vládě nedůvěru, vyvolali poslanci opozice. Shromáždili 92 podpisů, k odvolání vlády je třeba nejméně 101 hlas. Vedení sociálních demokratů se sejde ve středu po poledni, aby formulovalo postoj k hlasování. Na jejich poslanecký klub Babiš přišel už minulý týden.

Předseda ČSSD Hamáček kvůli jednáním v Praze zrušil ministerskou cestu do Londýna. "Situace je vážná. Ač nerad, v tuto chvíli si nemohu dovolit odcestovat do zahraničí. Aktuálně musíme řešit situaci doma," uvedl Hamáček. Britská strana se podle něj o změně programu dozvěděla už v neděli a situaci chápe. Opoziční ODS se strefuje do Hamáčka za jeho postoj v Babišově kauze:

Tvrdé koaliční jednání:

1) J.Hamáček: lepší je vláda bez Babiše

2) A.Babiš: nikdy neodstoupím

3) J.Hamáček: ANO šéfe, jedeme dál a hlavně se na nás nezlobte — Zbyněk Stanjura (@Zbynek_Stanjura) 18. listopadu 2018

Dnes večer čeká Babiše schůzka s prezidentem, který ho už dříve podpořil. Zeman uvedl, že by současného premiéra pověřil sestavením vlády znovu a v demisi by Babiš mohl zemi dál vést měsíce. Situaci před hlasováním o nedůvěře v úterý zřejmě probere širší vedení hnutí ANO. Předsednictvo a výbor svolalo nicméně už před vypuknutím kauzy Babišova syna, sdělil mluvčí ANO Vladimír Vořechovský.

Babiš ani po sobotních demonstracích nehodlá odstoupit. Pokud by jeho vládě Sněmovna vyslovila nedůvěru, přijal by nabídku prezidenta, aby sestavil i další kabinet. Popřel, že by syna nechal odvézt do ciziny kvůli kauze Čapí hnízdo, v níž jsou oba obviněni. V televizi Nova v neděli řekl, že jeho syn je stále přesvědčen, že do Ruska a na Ukrajinu odjel nedobrovolně,

Současná politická krize začala v pondělí po odvysílání skrytě natočené reportáže s Babišem mladším. Obvinil v ní spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském Krymu anektovaném Ruskem. Premiér podle syna chtěl, aby opustil Česko kvůli případu dotace pro Čapí hnízdo, v němž oba čelí obvinění z dotačního podvodu. Babiš to odmítl, syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem. Babiš mladší v reakci na to obvinil otce ze lži. Premiér pak o víkendu za synem odletěl do Švýcarska, kde bydlí se svou matkou.