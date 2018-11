Opozice se pokusí svrhnout Babišovu vládu v pátek, potřebuje ještě devět hlasů

"Vypadněte ze země!" Tijuana se vzbouřila proti karavaně migrantů mířících do USA

U schůzí o vyslovení nedůvěry vládě Sněmovna nehlasuje o programu, uskutečnit se musejí. K vyjádření nedůvěry vládě jsou potřeba hlasy nejméně 101 ze 200 poslanců.

Schůze Sněmovny k projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ČR začne v pátek 23. 11. v 9.00 hod. https://t.co/DZ4Zb4EMrj — Poslanecká sněmovna (@snemovna) 19. listopadu 2018

Tábor opozice čítá 92 hlasů. Aby se mu podařilo kabinet svrhnout, muselo by se k němu přidat nejméně devět poslanců z řad koaličních sociálních demokratů nebo komunistů, kteří vládu tolerují. Klub ANO se za Babiše postavil a žádný z poslanců vládního hnutí návrh opozice nepodpoří.

Vedení KSČM se bude záležitostí zabývat v úterý. V pátek ráno ještě zasednou komunističtí poslanci, na klub přijde sdělit svůj pohled na kauzu Babiš. U poslanců ČSSD byl premiér už minulý týden. Sociální demokraté naplánovali jednání předsednictva a svých poslanců na středu.

Dosavadní vyjádření představitelů ČSSD a KSČM zatím ukazují na to, že opozici se kabinet svrhnout nepodaří. Prezident Miloš Zeman navíc avizoval, že pokud by vláda padla, pověřil by jednáním o sestavení nového kabinetu opět Babiše.

Opoziční strany vyvolávaly v minulosti taková jednání poslanců opakovaně, uspěly zatím jen jednou. V březnu 2009 Sněmovna vyslovila nedůvěru kabinetu Mirka Topolánka (ODS).

Poslanci hlasují o vládě vždy po jménech podle abecedy od vylosovaného člena dolní komory. Předchází tomu zpravidla několikahodinová debata.