Vím, že mě nemáte rád, nemluvte se mnou tímto tónem. Okamura se v přímém přenosu hádal s moderátorem ČT

Moderátor ČT Daniel Takáč se předsedy hnutí SPD Tomia Okamury zeptal, zda by SPD podpořila vládu, která by propagovala program SPD, i kdyby v jejím čele stál Andrej Babiš. Když Okamura začal vysvětlovat, že oni by podpořili vládu odborníků, která by prosazovala program jeho hnutí.

Takáč mu ale skočil do řeči s tím, že na to se neptal a chtěl odpověď na otázku, zda by v takové vládě odborníků mohl být Andrej Babiš jako premiér. „Nejsem zvyklý, aby se mnou někdo mluvil tímto tónem. Nechte mě domluvit..“ požádal ho šéf SPD.

Takáč ho ale opět přerušil a vysvětloval, že host by měl odpovídat na otázky a že Okamura opakuje to, co už říkal i on sám a co už zaznělo minulý týden. „Pokud host neodpovídá, je povinností moderátora ho přerušit. Takže, prosím, ještě jednu,“ řekl moderátor a zopakoval mu otázku o Babišovi.

„Nechceme koaliční koryta a neuděláme koalici s obviněným premiérem. Chceme vládu odborníků nominovaných vítězem voleb, tedy hnutím ANO,“ vysvětloval Okamura s tím, že bez poslanců ANO se ve Sněmovně nic prosadit nedá. „Kdybyste mě nechal domluvit, dozvěděl byste se to,“ rýpnul si do Takáče Okamura. „Já jsem se nedozvěděl, jestli tam Andrej Babiš bude nebo nebude,“ opáčil moderátor.

„Chceme vládu odborníků, ať si ji klidně sestaví Andrej Babiš tím, že nominuje odborníky hnutí ANO. My nebudeme přímo součástí vlády, kde je trestně obviněný premiér. Ale pakliže se nám taková vláda, bez naší přímé účasti, písemně a s přesně daným časovým harmonogramem zaváže, že bude prosazovat také program SPD, tak splníme slib, který jsme dali voličům, tedy že prosadíme program SPD,“ vysvětloval Okamura.

„Pořád neodpovídáte na mou otázku,“ trval na svém Takáč. „Ale vždyť jsem vám to říkal...“ oponoval Okamura. „Neříkal,“ odvětil moderátor. „A může tam být i Andrej Babiš?“ opět se ptal Takáč „Může tam klidně být,“ odpověděl konečně Okamura s tím, že Babiš zatím nebyl odsouzen a že jeho hnutí trvá na vyšetření kauzy Čapí hnízdo.

Následně přišla řeč na to, jestli už SPD s ANO jedná o programových prioritách, které by vláda mohla prosazovat. Když ale Okamura začal vyjmenovávat, co mu vadí na bodech, které teď ve vládě prosazuje ČSSD, Takáč ho opět zarazil s tím, že na to se neptal. „Opravdu vás žádám, abyste se mnou mluvil klidně jako s ostatními předsedy. Já vím, že mě nemáte rád, ale mluvte se mnou, prosím, klidně,“ káral Takáče Okamura.

Moderátor ale odmítl, že by s ním mluvil jinak než s ostatními politiky. „Mluvím s vámi jako s každým jiným hostem ve vysílání zpravodajské čtyřiadvacítky,“ ohradil se Takáč. Závěr rozhovoru už se nesl v poklidnějším duchu.