Tráva legálně? Sněmovna bude jednat o legalizaci konopí

Lidé by mohli mít doma beztrestně podle novely až 1,25 kilogramu sušiny konopí. Ostatním lidem by pěstitelé museli zabránit ve volném přístupu k tomuto konopí pod hrozbou pokuty až 15.000 korun. Až 30 gramů by mohli lidé nosit u sebe i mimo obydlí. Stejné množství, tedy 30 gramů, by mohli legálně předat jinému dospělému člověku, ovšem výhradně bezplatně. Totéž by platilo pro produkty získané z konopí.

"Je nutné napravit stav, pro který se velké množství jinak bezúhonných občanů dostává do konfliktu se zákonem, přičemž jejich jednání nepřináší žádnou nebo zanedbatelnou společenskou škodu či rizika," píšou předkladatelé v čele s Pirátem Tomášem Vymazalem v důvodové zprávě. Předpokládají také, že se zmenší černý trh s konopím a snížení se trestná činnost, která se s ním váže.

Předloha by teoreticky mohla narážet na úmluvu OSN o omamných látkách z roku 1961, která dopadá i na pěstování a držení konopí. Autoři to připouštějí, ač mluví o "zdánlivém rozporu" v "dílčích činnostech". V celkové souvislosti s českou protidrogovou politikou ale podle nich jde o malou změnu v současné právní úpravě.

Pod novelu se podepsalo 40 poslanců, tedy pětina z celkového počtu členů dolní komory. Vedle Pirátů připojili podpis poslanci za vládní ANO a ČSSD a opoziční ODS, TOP 09 a hnutí STAN.