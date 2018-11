Za dvojí hlasování v eurovolbách bude hrozit pokuta, vláda návrh schválila

— Autor: ČTK

Případné vícenásobné hlasování při volbách do Evropského parlamentu se má stát přestupkem, za který bude hrozit pokuta až 10.000 korun. Změnu má v návaznosti rozhodnutí Evropské rady přinést novela o volbách do Evropského parlamentu, jejíž návrh dnes schválila vláda. Po jejím jednání to oznámil vicepremiér Richard Brabec.