Okamura pro EZ promluvil o falešném e-mailu: Měli to hezky připraveno. Podám trestní oznámení!

„Úvodem bych vám rád popřál krásné blížící se svátky a bohatého Ježíška. Vánoce jsou svátky klidu, míru a křesťanských hodnot. Proto je dobré se na ně také náležitě připravit, jako to už dělávaly naše prababičky. Co takhle tento tok ochutnat kromě lineckého a kapra i trochu exotiky?“ píše se v úvodu mailu, kteří dostali poslanci údajně z Okamurova e-mailu.

V mailu se také píše, že Okamura nabízí slevy na sushi sety, jídelní sety či hůlky na jídlo. Zároveň je součástí textu i pozvání do prodejen Japa Shop, kde Okamura figuruje jako jeden z majitelů a jednatelů.

Háček je v tom, že Okamura nikdy takový e-mail neposlal. Serveru EuroZprávy.cz potvrdil, že už o falešném e-mailu ví a dokonce už do věci zapojil i advokáta. „Takový e-mail jsem já ani mí spolupracovníci neposlali. Nechal jsem to prověřit moje dvě asistentky, paní Patricii Sittingerovou, která je zaměstnankyní Poslanecké sněmovny a dělá mi asistentku jako místopředsedovi Sněmovny, i moji další asistentku Alexandru Foralovou. Obě mi řekly, že takový mail z mé adresy nikdy neodešel,“ vysvětlil pro EuroZprávy.cz Okamura.

On sám prý ani k e-mailu nemá přístup, protože hesla dal svým asistentkám, které jej teď spravují. „Už tady sedím s panem advokátem Petrem Přikrylem. Jde o pravidelnou návštěvu, ale už se tím také zabýváme. Advokát to posoudil a podáváme trestní oznámení, aby se celá věc prošetřila,“ vysvětlil šéf SPD pro EuroZprávy.cz.

Na základě tohoto oznámení prý Okamura také písemně požádá vedení Poslanecké sněmovny, konkrétně Jana Morávka, který vede Kancelář Poslanecké sněmovny, aby vše také prověřil. „Je tady IT oddělení, které by mělo prověřit, co se stalo, aby se to do budoucna neopakovalo,“ prozradil další postup.

Podle Okamury je e-mail součástí antikampaně od politické konkurence, která souvisí s tím, že SPD aktuálně jedná o prosazení svých programových bodů. „Je to klasická antikampań s cílem zabránit prosazení našeho programu na vládní úrovni. Samozřejmě předpokládám, že se policie zeptá také pana poslance Čižinského, který to zveřejnil jako první, odkud to má. Protože z mého e-mailu to prokazatelně neodešlo, v odeslané poště to nemáme,“ říká Okamura.

Okamura pro EuroZprávy.cz dodal, že by ani takový e-mail nikdy z poslaneckého mailu kolegům neposílal. „Ale měli to připraveno docela hezky,“ přiznal s tím, že text falešného e-mailu je velmi podobný textu, který byl před rokem či dvěma zveřejněn na facebookových stránkách Japa Shopu i na Okamurově soukromém profilu.

Poslanci se nechali nachytat

Falešný e-mail obdrželi i členové Poslanecké sněmovny. Někteří jej dokonce zveřejnili na sociálních sítích - mezi nimi i zmíněný Jan Čižinský. „Chtěl jsem to smazat jako spam. Pak jsem si ale všiml odesílatele…“ poznamenal. „To jsem opravdu dostal na poslanecký e-mail,“ potvrdil následně pod příspěvkem. Když se dozvěděl, že jde o podvrh, přidal i omluvu. „Musím se omluvit. Jde o fake. Omlouvám se jak domnělému autorovi, tak i Vám všem ostatním,“ dodal

Nebyl ale jediný, kdo se nechal nachytat. „Tomio je borec. Před týdnem chtěl zamrazit poslancům platy na dalších 20 let. Teď jim nabízí speciální poslaneckou slevu 25% na sushi či krásné hůlky na jídlo. Frajer,“ smál se nad e-mailem poslanec ČSSD Jan Chvojka.

Na rozpacích z mailu byli i další Okamurovi kolegové ze Sněmovny. „Tomio Okamura mi právě k vánocům poslal nabídku na sushi s poslaneckou slevou 25 %. Co na to říct? Nevím,“ přiznal Pirát Mikuláš Ferjenčík

Poslankyně TOP 09 Markéta Adamová v té souvislosti připomněla program SPD. „To takhle Tomio Okamura neustále říká, že musíme chránit křesťanskou civilizaci a své tradiční hodnoty a pak nám na Vánoce nabízí sushi se slevou,“ rýpnula si.

Ukázalo se, že e-mail s nabídkou sushi se slevou pan Okamura nepsal, je tedy čestné se mu za fórek omluvit. https://t.co/QZvqRXcC8Q — Markéta Adamová (@market_a) 20. listopadu 2018

Češi se v tomto případě opět ukázali jako pohotoví vtipálci. Na sociálních sítích se už objevila událost s názvem „Nakupování Okamurova sushi kitu za zvýhodněnou poslaneckou cenu“. „Nenechte dárky na poslední chvíli! Nakupte sushi sety za zvýhodněné poslanecké ceny!“ píší k události, která je naplánována na 20. prosince.