Opozice je nabroušená. Zemanovi poslala vzkaz kvůli Babišovi, Ovčáček ji odpálkoval

Aktualizováno 12:56 — Autor: ČTK

Předsedové ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN ve společném prohlášení vyzvali prezidenta Miloše Zemana, aby v případě vyslovení nedůvěry vládě jmenoval premiérem někoho jiného než současného předsedu vlády Andreje Babiše (ANO). Novinářům to po dnešní koordinační schůzce těchto stran řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Zeman avizoval, že při pádu vlády by dostal pověření skládat kabinet znovu Babiš, který by také mohl vládnout delší dobu v demisi. Prezidentovo stanovisko se nezměnilo, reagoval dnes jeho mluvčí.