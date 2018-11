Mnohoobročnictví v Brně? Primátorka Vaňková si nechá mandát kraje i městské části

— Autor: ČTK

Nová brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) si zatím nechá mandát krajské zastupitelky i zastupitelky městské části Brno-střed. Řekla to dnes ČTK. Pokud by se v příštích několika měsících ukázalo, že to nelze časově zvládnout, zvážila by složení mandátů zastupitelky. Brno vede koalice ODS, KDU-ČSL, Piráti a ČSSD, primátorkou byla Vaňková zvolena dnes.