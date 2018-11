Radnice v Ústí musí otisknout článek zastupitele o puči

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Po volbách před čtyřmi lety vládla městu koalice PRO! Ústí a ANO, po necelém roce odhlasovala opozice s podporou některých tehdejších členů ANO odvolání vedení magistrátu. Daduč v článku kritizoval způsob výměny vedení, který předseda hnutí ANO Andrej Babiš tehdy označil za ukázkový puč.

Radnice opakovaně odmítla článek otisknout v městských novinách. Důvody nezveřejnění textu nikdy vedení města nekomentovalo. Její právní zástupce u soudu už dříve řekl, že článek nebyl otištěn kvůli obsahu. Městské noviny by podle něj měly poskytovat vyvážené a objektivní informace.

Daduč dnešní rozhodnutí soudu přivítal. "Byl jsem od začátku přesvědčen, že jsem v právu. I teď, více než po třech letech od oněch událostí, jsem přesvědčen, že otištění článku má smysl. Pořád mám zájem na tom, aby lidi slyšeli, co jsem si o tom myslel. Navíc někteří aktéři, jako tehdejší paní primátorka (současná náměstkyně primátora Věra Nechybová za UFO) jsou stále v politice. Lidé by měli vědět, jak se k moci dostala, jak s ní nakládala," řekl ČTK Daduč. Článek by mohl podle něj posloužit také jako vodítko pro případ, že by se podobná věc opakovala.

Městské noviny přestaly vycházet v létě a smlouva na nové zatím podepsána není. Současná koalice ANO, UFO, ODS a PRO Sport a Zdraví zatím neuvedla, zda s jejich vydáváním počítá. Pokud by nebylo možné článek otisknout v městských novinách, musí radnice podle rozhodnutí soudu zajistit otištění v jiném periodiku, na kterém se s Dadučem dohodne. "Sám jsme zvědavý, jak k tomu vedení města přistoupí," řekl Daduč.