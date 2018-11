Rozkol v ČSSD? Platforma vyzvala vedení k setrvání ve vládě, ohání se referendem

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Jednání o nedůvěře vládě vyvolala opozice kvůli údajnému únosu Babišova syna na Krym v souvislosti s kauzou farmy Čapí hnízdo. Předseda vlády popírá, že by jeho syn byl na Krymu nedobrovolně, a tvrdí, že syn je duševně nemocný. Situaci Babiš minulý týden probíral s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem i s poslanci sociální demokracie.

"Platforma vyzývá poslanecký klub, aby dodržel platnou koaliční smlouvu a neúčastnil se hlasování o nedůvěře vládě vyvolané opozicí," uvedla platforma v prohlášení. Vedení a poslanci strany by se podle platformy neměli nechat zatáhnout do "nezodpovědného pokusu o vyvolání vládní krize".

Připomněla, že účast ČSSD ve vládě schválilo celostranické referendum. "Toto rozhodnutí nemůže změnit úzký okruh funkcionářů spojený s odpovědností za volební propad ČSSD v posledních letech," uvedla platforma.

ČSSD bezprostředně po zveřejnění reportáže s Babišovým synem oznámila, že od premiéra bude důsledně požadovat vysvětlení. Nevyloučila přitom žádný postup.

Hamáček o víkendu řekl, že by v té chvíli pro vyslovení nedůvěry nehlasoval, protože opozice nedisponuje žádným plánem pro případ pádu kabinetu. Opozice to odmítá, její představitelé hovoří o možnosti pokračování současné vlády ANO a ČSSD, ale bez Babiše, což by považoval za dobré řešení i Hamáček.

Opozice pro vyslovení nedůvěry vládě potřebuje ve Sněmovně buď hlasy KSČM, nebo ČSSD. Komunistickým poslancům širší vedení strany v úterý doporučilo, aby pro vyslovení nedůvěry nehlasovali. Předsedu KSČM Vojtěcha Filipa dnes přijme prezident Miloš Zeman. Hlava státu už dřív avizovala, že při pádu vlády by dostal pověření skládat kabinet znovu Babiš, který by také mohl vládnout delší dobu v demisi.