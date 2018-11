Páteční hlasování o nedůvěře se konat nebude? Z ČSSD zazněla možnost, o které se dosud nemluvilo

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Předseda ČSSD Jan Hamáček o víkendu řekl, že by v té chvíli pro vyslovení nedůvěry nehlasoval, protože opozice nedisponuje žádným plánem pro případ pádu kabinetu. Ve straně ovšem existují dva proudy – jede požaduje odchod premiéra Andreje Babiše z vlády nebo demisi ministrů ČSSD, druhá skupina je pro pokračování ve vládě i za současných podmínek.

Lídři opozičních stran na pátek svolali mimořádnou schůzí Sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. KSČM už uvedla, že kabinet podpoří, vše tak záleží jen na sociálních demokratech. Jejich vedení se sejde dnes odpoledne , po jednání by mělo oznámí, jak se k situaci postaví.

Podle poslance Ondřeje Veselého je ve hře varianta, že se jednání Sněmovny o nedůvěře přeruší. ČSSD by získala více času na vyjednávání s Babišem. Veselý byl sice před pěti měsíci proti vstupu do vlády, teď ale podle svých slov nevidí důvod, proč by soc. dem. měla dávat prostor pro SPD Tomia Okamury.

„My jsme do té vlády neměli vstupovat. Teď, když v ní jsme, bychom měli dát razantní stanovisko ve třech větách. Babiš vládě škodí a působí problémy. Nicméně, pokud on neodstoupí a my odejdeme z vlády, tak premiérem zůstane. Odchod z vlády ve chvíli, kdy nás okamžitě nahradí Okamura, je nesmyslná varianta,“ vysvětlil Právu Veselý.