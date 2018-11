Pryč s Babišem! Štěch před zásadním rozhodnutím o vládě vydal ostré prohlášení

Lidstvo už za pár let čeká katastrofa? Do roku 2050 může oslepnout až miliarda lidí

Štěch přiznal, že mu kvůli rozhodování o dalším osudu vlády a premiéra Andreje Babiše a rozhodnutí ČSSD chodí hodně zpráv. „V posledních hodinách a dnech mi přichází velké množství výzev směřujících i na mě osobně, které se mě snaží přesvědčit, jak je pro ČSSD zničující další pokračování ve vládním angažmá pod vedením Andreje Babiše.

On sám ale hlasitě zdůrazňuje, že dlouhodobě vystupoval proti vstupu ČSSD do vlády vedené Babišem. „Bohužel členové ČSSD se ve vnitrostranickém referendu vyslovili většinou odevzdaných hlasů pro účast ve vládě. Vím, že mnoho kladně hlasujících podpořilo vstup do vlády s velkými obavami, ale chtěli vyhovět názoru nového vedení sociální demokracie v čele s dvojicí Jan Hamáček a Jiří Zimola,“ popsal tehdejší nálady ve straně místopředseda Senátu.

„Ani mně nezbylo nic jiného než výsledek referenda akceptovat, ale to nic nemění na tom, že jsem považoval a stále považuji účast ve vládě vedené trestně stíhanou osobou za vážnou chybu. Premiér Babiš dnes zabředává do čím dál tím větších problémů. Podezření, že se snaží vyšetřování kauzy Čapí hnízdo ovlivňovat ze své vysoké ústavní pozice, mezitím narůstá,“ píše na sociálních sítích Štěch.

Poukazuje na to, že ČSSD má se současným premiérem své zkušenosti. „Moje obavy založené na osobních zkušenostech s chováním Andreje Babiše v předchozí vládě potvrzují, že sociální demokracie by měla trvat na odchodu Andreje Babiše z čela vlády a pokud tak neučiní, měli by ministři za ČSSD ve vládě podat demisi a vládu opustit.

Tento svůj názor bude podle svých slov prosazovat a bude pro něj i hlasovat na následujících jednáních vedení ČSSD. „Pokud se hnutí ANO rozhodne pokračovat s vládou vedenou Andrejem Babišem za většinové podpory kohokoliv jiného, je to pouze jejich zodpovědnost,“ dodává Štěch.