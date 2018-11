Vedení ČSSD rozhoduje o postoji k vládě, Hamáček preferuje slovenský model

Předseda ČSSD Jan Hamáček v minulých dnech mluvil o tom, že preferuje "slovenský model", kde koalice vyměnila premiéra Roberta Fica, kabinet ale s výjimkou několika ministrů pokračoval v původní podobě pod Peterem Pellegrinim. Premiér Babiš nicméně odejít odmítá a podporu mu v posledních dnech vyjádřilo vedení ANO i poslanecký klub hnutí.

Petříček novinářům řekl, že by ANO mělo přijít s novým jménem premiéra, než se situace kolem Babiše vyjasní. V opačném případě by ČSSD měla vyvodit důsledky. "A být připravena, že z vlády odejde. Jsem připraven nelpět na funkci," uvedl. Bývalý úřadující šéf strany a nynější poslanec Milan Chovanec variantu s výměnou předsedy vlády také preferuje. Od vedení chce slyšet, jak k ní dospět.

Poslanec Ondřej Veselý varoval, aby ČSSD odchodem z vlády neuvolnila místo SPD. "Naše cesta není, abychom pustili k vládě nacionalisty," uvedl. Pokud ČSSD bude hlasovat pro nedůvěru vládě, SPD otočí názor a kabinet podpoří, myslí si. Místopředseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Birke podporuje setrvání ve vládě. "Pokud uděláme špatné rozhodnutí, dostaneme zemi do složité situace," varoval.

I v minulých dnech zaznívaly v ČSSD nejrůznější názory. Například pražská buňka požaduje, aby ČSSD tlačila na odchod premiéra a ČSSD kvůli kontrole vyšetřování Čapího hnízda obsadila post ministra spravedlnosti. V opačném případě by měli ministři za ČSSD rezignovat. Poslanec Petr Dolínek míní, že ČSSD by dnes měla koaliční partnery vyzvat k naplnění těchto podmínek. Rozhodnutí o hlasování podle něj může padnout až na čtvrtečním zasedání klubu.

Hamáček hovořil o tom, že nepřichází v úvahu, aby sociální demokraté hlasovali proti kabinetu, kde jsou jejich ministři. Případnému hlasování proti vládě by tak zřejmě předcházel odchod z kabinetu. Koaliční smlouva situaci upravuje tak, že pokud strany nenajdou kompromis ani na úrovni předsedů a koaliční rady a pět ministrů jmenovaných za ČSSD podá demisi, je ke stejnému kroku zavázán i premiér. Spolu s předsedou vlády musejí podle koaliční smlouvy do sedmi dnů podat demisi i všichni ministři navržení hnutím ANO.

1/3 @CSSD nešla do vlády řešit problémy premiéra, to je věc jeho a hnutí ANO. Proto jsme do koaliční smlouvy napsali pasáž vypořádávající se s problémem odsouzeného člena vlády. V tomto směru se od jara letošního roku nic nezměnilo.