ČSSD se rozhodla: Při hlasování o nedůvěře vládě opustíme sál, oznámil Hamáček

Tato možnost patřila mezi předem zmiňované varianty. Odchod při hlasování o nedůvěře z jednacího sálu je tak vnímáno jako jakési symbolické gesto nesouhlasu, které však vládě neuškodí. Opozice totiž potřebuje pro vyslovení nedůvěry většinu všech poslanců, tedy 101 hlasů bez ohledu na počet přítomných zákonodárců. ANO i komunisté už dříve uvedli, že návrh 92 opozičních poslanců nepodpoří.

"Osobní problémy pana premiéra zatěžují vládu. Nejsou to problémy ČSSD," zdůraznil Hamáček na tiskové konferenci po jednání předsednictva. Nejlepším řešením by podle něj byl "slovenský model", tedy že by hnutí ANO nominovalo jiného premiéra. Poukázal ale na to, že ANO dalo jasně najevo, že taková alternativa nepřipadá v úvahu. "V pátek se naši poslanci nezúčastní hlasování," řekl Hamáček.

Opoziční strany, které vyvolaly hlasování o nedůvěře, podle Hamáčka nenabídly plán, co by dělaly po případném úspěchu svého návrhu. Hrozilo by, že ANO bude místo ČSSD spolupracovat s SPD, kterou Hamáček považuje za extrémní. "Naše republika si nezaslouží, aby naši občané k tomu stoletému výročí dostali takovýto dárek," uvedl Hamáček.

Současná vládní sestava ANO a ČSSD nemá podle Hamáčka alternativu, když prezident Miloš Zeman dopředu avizuje, že i po pádu vlády by pověřil skládáním nového kabinetu Babiše. "Měli bychom tu buď ústavní krizi a chaos, nebo menšinovou vládu opřenou o SPD," uvedl. Řešením tak jsou jen předčasné volby.

S ohledem na aktuální rozložení sil prý ČSSD nevidí jinou alternativu. "V takovéto situaci demise nebo nedůvěra vládě nic nevyřeší. Jediné, co může věci vyřešit, je, když voliči rozdají znovu karty,” tvrdí Hamáček.

Zároveň je pro rozpuštění Sněmovny, na to je ale potřeba 120 hlasů.„Pokud by došlo k tomu, že se na půdě Poslanecké sněmovny sejde 105 hlasů, ČSSD je připravena dodat zbývajících 15,” zdůraznil Hamáček.

.@Pospisil_Jiri: "ČSSD se nezúčastní hlasování o vyjádření nedůvěry vládě. Fakticky tak podrží Andreje Babiše v pozici premiéra." pic.twitter.com/nZUpWejTZe — TOP 09 (@TOP09cz) 21. listopadu 2018

Rozhodnutí ČSSD zklamalo předsedu poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. "Nezúčastnit se hlasování znamená podržet @AndrejBabis ve funkci premiéra. Má to stejný faktický důsledek, jako hlasovat proti. Je to jen mnohem alibističtější," zareagoval na twitteru.