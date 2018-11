Sněmovní komise vyšetřující kauzu OKD vyslechla Paroubka

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Bakala měl podle Paroubka vazby jak na ODS, TOP 09 a někdejší Věci veřejné, tak na bývalého premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD), který byl v době prodeje menšinového státního podílu v OKD ministrem financí. Sobotka měl podle něho vazby na Bakalu přes právníka Radka Pokorného. "Tam prostě byly vazby, o kterých já jsem v té době neměl nejmenší tušení," uvedl Paroubek.

Otázky členů komise se podle něho týkaly také roku 2004, kdy vláda rozhodla o prodeji menšinového podílu státu firmě Karbon Invest Viktora Koláčka a Petra Otavy za 4,1 miliardy korun. Privatizaci se věnoval podle Paroubka především dřívější kabinet Vladimíra Špidly (ČSSD). Paroubek, jak podotkl, byl v době rozhodnutí ve vládě teprve několik týdnů, dotazoval se prý na případnou širší soutěž. "Tehdy jsem to považoval za vhodné," uvedl.

Většinovým vlastníkem společnosti Karbon Invest se ještě týž rok stala investiční skupina RPG Industries vedená Bakalou. Paroubek uvedl, že vnímal jako "podbabu", že se místo Koláčka a Otavy objevil jako strategický partner investiční bankéř. Připomněl ale také, že se později už jako premiér setkal s Bakalou a společně s odboráři sfárali do dolů. "Viděl jsem tam spokojenost, takže jsem neměl důvody tehdy pochybovat o tom, že minoritní podíl byl privatizován do správných rukou. To se později samozřejmě ukázalo všechno jinak," podotkl Paroubek.

Ze současného pohledu soudí, že prodej byl pečlivě marketingově připraven, aby cena byla co nejnižší. Poukázal ale také na tehdejší názory, podle nichž nebyla nejdůležitější cena, ale udržení sociálního prostředí na Ostravsku. "Bohužel i odboráři se tehdy nechali strhnout k tomu, aby tlačili na vládu, že je potřeba privatizovat strategickému partnerovi. A pak tím strategickým partnerem byl investiční bankéř, jehož přirozenou povahou je, aby věci třeba po částech rozprodal," uvedl Paroubek.

Nyní jsou podle Paroubka důležité desítky tisíc hornických bytů, když Bakala podle Paroubka nesplnil veřejný závazek a nenabídl je ke koupi nájemníkům za pro ně výhodnou cenu. Privatizační smlouva, kterou předkládal v roce 2004 vládě Sobotka jako ministr financí, nebyla podle Paroubka vzorem dokonalosti, což prý ale zjistil z právního rozporu až někdy v roce 2009.

Před dvěma roky skončila společnost OKD v insolvenci. Akcie nástupnické společnosti následně převzala státem vlastněná společnost Prisko. Byty však už součástí OKD nebyly. Za nové majitele bytového fondu vystupovala mezinárodní společnost Round Hill Capital, která sídlí v Londýně.

Prodej menšinového podílu státu je i předmětem soudního řízení. Státní zástupce tvrdí, že jeho cena byla nejméně 9,8 miliardy korun, při prodeji tedy vznikla škoda přes 5,7 miliardy korun. Soud zatím nepravomocně všechny podezřelé, tedy znalce a bývalé vedoucí pracovníky Fondu národního majetku, obžaloby zprostil. Žalobce se odvolal.