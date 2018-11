Paroubek pochválil ČSSD. Postoj k vládě označil za správný

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

"Myslím si, že tento manévr, to znamená hlasovat nohama o Babišově vládě, je správný. Tím dávají najevo distanc k Andreji Babišovi a jeho problémům, ale zároveň vládu, která podle mě pracuje velmi dobře, drží," řekl dnes Paroubek ČTK a České televizi. Pokud by kabinet padl, nastalo by podle něho mnohoměsíční období chaosu.

Paroubek je přesvědčen o tom, že hlasování vedení ČSSD o postoji ke kabinetu nebylo ani tak o Babišovi, který čelí tlaku v souvislosti s posledními informacemi kolem kauzy Čapí hnízdo, ale především o předsedovi sociální demokracie Janu Hamáčkovi. Kdyby Hamáček hlasování v ČSSD prohrál, byl s ním jako s předsedou strany konec, soudí Paroubek, který letos kandidoval s podporou sociální demokracie neúspěšně v senátních volbách v Ostravě.

Ohledně Hamáčkových slov o tom, že pokud by se našlo ve Sněmovně 105 hlasů k jejímu rozpuštění, sociální demokraté by k nim svých 15 připojili, Paroubek doufá v to, že šlo jen o gesto. Rozpuštění Sněmovny by otevřelo cestu k předčasným volbám. ČSSD není podle Paroubka v takové kondici, aby mohla jít za tři měsíce do volebního boje. "Nemá k tomu ani peníze, ani lidi ve svém čele. Neměl bych vůbec jistotu, že se propracuje přes pět procent," dodal Paroubek.