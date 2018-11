Václav Klaus ml. se vysmál Fialovi kvůli slovům o vládě. To je dobrej úlet, rýpnul si

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Opoziční lídři se ještě před tím, než se ČSSD rozhodla o svém postoji, mluvila o tom, že řešením vládní krize by mohlo být, že padne vláda a vznikne nová koalice na stejném půdorysu jako doposud, tedy ANO a ČSSD s podporou KSČM. Ale bez Andreje Babiše (ANO).

Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že opozici současná koalice nelíbí. „Ale to, co je skutečný problém, jsou problémy předsedy vlády. Změna mocenských poměrů není tím, o čem se tady bavíme. Připadalo by mi nejlogičtější, že bude pokračovat vláda ve stávajícím složení, ale bez premiéra Babiše,“ řekl na tiskové konferenci Fiala.

Jenže jeho slovům se doslova vysmál jeho stranický kolega a „rebel“ v ODS Václav Klaus mladší. „To jako, že bychom podporovali vládu ANO, ČSSD, KSČM bez Babiše? To je dobrej úlet. To fakt "not in my name",“ dal Klaus jasně najevo, že se slovy Fialy a dalších opozičních politiků nesouhlasí.

Podle něj existuje pouze jedna cesta, jak se současného premiéra a celého jeho kabinetu zbavit. „Babiše je potřeba porazit ve volbách, jinak tyhle hysterie nemají žádnou cenu,“ vzkázal na sociálních sítích Václav Klaus mladších.

Už teď je jasné, že páteční hlasování o nedůvěře menšinovou vládu Andreje Babiše neohrozí, opozici totiž nedokázala najít 101 hlasů nutných pro svržení kabinetu. Sociální demokraté oznámili, že při hlasování opustí sál. V praxi to znamená, že vládu, v níž mají pět ministrů, podrží. Návrh opozice na mimořádné schůzi nepodpoří ani poslanci ANO a KSČM. Opoziční strany, které by měly být při hlasováno kompletní, mají dohromady jen 92 hlasů.