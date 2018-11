Stát vedle Kalouska? Nemyslí to s námi dobře, spustil kvůli vládě Hamáček. A Kalousek mu odpověděl...

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Sociální demokraté ve středu odpoledne oznámili, že při hlasování opustí sál. Vládu, v níž mají pět ministrů, tímto krokem podrží. Podle Hamáčka není demise vlády ani vyslovení nedůvěry řešení, lepší by podle něj bylo rozpustit Sněmovnu a vyhlásit předčasné volby.

Tato svoje slova zopakoval i v České televizi. Dodal také, že opozice nemá žádný plán B pro případ, že by vláda skutečně padla. „My nechceme stát v jednom šiku s Petrem Fialou a s Miroslavem Kalouskem, protože to určitě nejsou lidé, kteří to se sociální demokracií myslí dobře,“ rýpnul si Hamáček.

Hamáček také odpovídal na dotaz moderátora, zda byl reálný scénář, kdy by ministři ČSSD podali demisi a hnutí Svoboda a přímá demokracie by nepodpořilo pád vlády, ale pouze nahradilo sociální demokracii. „Samozřejmě,“ je přesvědčen Hamáček. O této možnosti prý slyšel mluvit nejen šéfa SPD Tomia Okamuru, ale i poslance Radka Kotena.

SPD by podle šéfa ČSSD okamžitě využila možnost. „Ve chvíli, kdy by sociálnědemokratičtí ministři odešli, bylo evidentní, že by si tam SPD dělalo cestičku a naskočilo spíše nepřímo: Tak, že by podporovalo vládu nějakých odborníků,“ myslí si Hamáček.

Na jeho slova na sociálních sítích zareagoval i sám Kalousek, kterého Hamáček v ČT zmínil. „Jan Hamáček @jhamacek v UdK : “Odchodem ze sněmovny před hlasováním potvrdíme, že naší hlavní prioritou ve vládě je prosazovat náš program.” Pamatuji hodně a slyšel jsem leccos, ale tohle je vážně Dada... Jenom ta sebeúcta chybí,“ uvedl Hamáček.

Rozhodnuté ČSSD odejít při hlasování o nedůvěře tvrdě zkritizoval. „Nezúčastnit se hlasování znamená podržet @AndrejBabis ve funkci premiéra. Má to stejný faktický důsledek, jako hlasovat proti. Je to jen mnohem alibističtější,“ vyčetl ČSSD Kalousek.