Ivan Bartoš pro EZ o hlasování o nedůvěře: Svědomí poslanců ANO? Faltýnek je drží zkrátka

Neobvyklá je ale podle Bartoše situace, kdy se poslanci ČSSD, kteří s hnutím ANO tvoří vládu, samotného hlasování o vyslovení nedůvěry vládě vůbec neúčastní. „To je naprosto bezprecedentní,“ kroutí hlavou. A prezident Miloš Zeman? „To není žádné ořezávátko!“ On prosazuje své politické zájmy, i když nejsme v prezidentské republice, říká. Premiér Andrej Babiš, domnívá se předseda Bartoš, si prostě s prezidentem Milošem Zemanem vyhovují.

Pane předsedo, stane se zítra zázrak, bude vyslovena nedůvěra, padne poslanecká sněmovna… a budou nakonec vypsané předčasné volby? Nebo je to už všechno upečené dopředu?

Rozpuštění sněmovny není vůbec na stole. Na to je potřeba sehnat 120 podpisů poslanců. Tu úvahu vypustil předseda ČSSD Jan Hamáček jenom kvůli tomu, aby zakryl, že svým odchodem – což je mimochodem naprosto bezprecedentní, to se ještě nestalo – prosazuje vládu s trestně stíhaným premiérem. Já jsem se díval do historie českého parlamentu, ale že by ministři z vlády, o níž se hlasuje, o vlastní vládě nehlasovali, nebo by odešli, aby nehlasovali... to je opravdu velmi zvláštní role.

Když pan Hamáček vypustil, že jsou možné předčasné volby, chtěl tím jenom zakrýt, že podporuje vládu trestně stíhaného premiéra Andreje Babiše. Já jsem se panem Hamáčkem sešel v úterý. Samozřejmě, těch cest by byla celá řada, ale takhle se včera usneslo grémium ČSSD a poté i vedení ČSSD - a jdou touhle cestou.

Nedá se tedy očekávat, že by se objevil nějaký buřič z jejich řad, a to hlasování by si rozmyslel?

To je spekulace. Kdybychom se podívali na hlasování o předchozí vládě, tak například komunista Zdeněk Ondráček pro tu vládu nehlasoval. Těžko ale čekat, že se takový člověk nyní objeví. Nechci to vztahovat ale jenom na poslance Ondráčka. I v rámci ANO jsou lidé, kteří mají nějaký kredit a když hlasovali pro důvěru této vládu, která se opírá o komunisty... to opravdu nebyly šťastné pohledy s nějakou nadějí pro tuto vládu. To byl jasný befel od pana Faltýnka pro poslanecký klub ANO. Pokud odejdou sociálnědemokratičtí poslanci včetně ministrů, kteří jsou poslanci, při pátečním hlasování - bude to 93 : 92 hlasům. A tudíž nedůvěra vládě vyslovena nebude.

Jak je to vlastně se svědomím poslance, jež je součástí poslaneckého slibu. Myslíte si, že svědomí poslanců neexistuje?

Já si myslím, že existuje. Víte, to je tak: když děláte něco, co třeba není čestné nebo dobré, nebo s tím čím nejste vnitřně spokojen, vy nemůžete každý den zpytovat svědomí. To byste nezvládl psychicky, ani fyzicky. Psychosomatika funguje, když žijete ve lži. Ti lidé si to zdůvodní a to morální dilema, které čestný člověk podstupuje, tak oni vůbec nepodstupují. To pro ně není utrpení.

U řady poslanců, ať už z předchozího volebního období, nebo i u těch, kteří jsou v politice dlouho, a zažili již ty předchozí skandály, si to zdůvodní – i když tyhle drsné skandály jsou v porovnání s těmi dřívějšími opravdu velké – a už jsou obrnění. Mikuláš Ferenčík to přirovnává k takovému trojúhelníčku, který má ostré hrany. Někteří politici, i ti noví politici, to vůbec nemají a nijak to neporovnávají.

Zítra tedy ten počet poslanců s tím svědomím tolik nebude...

Předseda Jaroslav Faltýnek poslanecký klub ANO drží velmi zkrátka.

Považujete chování prezidenta Miloše Zemana za pohrdání parlamentem?

Jsme v situaci, kdy by byla vládě vyslovena nedůvěra. Pověření Andreje Babiše znovu jejím sestavením, když on je ta osoba, kvůli níž by byla nedůvěra vyslovena, tím by prezident šel jasně proti Sněmovně. Místo toho, aby to pan prezident moderoval, a to v souladu s vůli Sněmovny… šel by proti její vůli.

On to navíc již zahlásil dopředu, ještě před samotným hlasováním...

Podívejte, pan prezident není žádné politické ořezávátko. Kromě jedné historické situace, kdy vládu sestavoval Josef Lux, to většinou bylo tak, že ten, kdo byl pověřen sestavováním, se i premiérem stal. Já jsem hovořil s prezidentem Milošem Zemanem před deseti měsíci – byl jsem tam s kolegou Jakubem Michálkem – jednalo se tehdy o druhém hlasováním o důvěře vlády s podporou komunistů. On tehdy řekl, když jsme se ho ptali, jestli trvá na tom, že jmenuje Andreje Babiše a vládu s podporou komunistů, že kdyby mu hnutí ANO navrhlo jiného kandidáta, jmenoval by někoho jiného. Měli jsme to v zápisu ze schůzky.

Není to tedy tak černobílé, ale panu prezidentovi prostě vyhovuje to vedení s Andrejem Babišem, vyšli si vstříc mnohokrát, Babiš ho podpořil v prezidentské volbě, oni mají své týdenní sedánky, na kterých se vždycky vyfotí. Pro prezidenta je vztah s Andrejem Babišem důležitý při prosazování svého vlivu na politiku, což by mělo být v parlamentním systému minimální. My tu nemáme prezidentskou republiku, prezidentský systém.

Ta situace ale není nová, a ani zítřejším hlasováním vůbec nic nekončí, tím se neuzavírá žádné vyšetřování… Čapího hnízda. Vůbec nic.