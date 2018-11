To chcete ministra vnitra Filipa a na spravedlnosti Ondráčka? Valachová se pohádala s voliči kvůli hlasování o vládě

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

„Mnoho lidí se mne ptá, jak budu hlasovat o nedůvěře vládě. Je vás hodně, kdo mne ve zprávách či mailem žádáte či prosíte, abych nedůvěru vládě podpořila. A také mnozí chtějí opak, přes všechny výhrady jsou pro pokračování tohoto kabinetu,“ prozradila na sociálních sítích Valachová.

Její názor se prý shoduje s vedením ČSSD. „Není odpovědné "shodit" vládu, když nevíme, co by se stalo jako krok dva, tři, čtyři... Vlastně krok dva známe. Řada lidí chce pád této vlády, protože chtějí pád premiéra. Ale vyslovení nedůvěry by znamenalo pád vlády kromě premiéra. Jaký by to mělo smysl?“ ptá se politička, která v minulém funkčním období seděla ve vládě s Babišem.

„Smysl Vašeho čistého svědomí,“ odpověděl Valachové jeden z diskutujících. „Já nevím - opravdu si myslíte, že následná ústavní krize zlepší někomu svědomí? Protože co by následovalo jiného, než ústavní krize? Zkuste mi popsat východisko, až by prezident jmenoval pana Babiše znovu premiérem? Byla by ta situace jasnější a lepší, než nyní?“ požádala ho.

Diskutující ale trval na svém. „Nezlepší, proč by měla? Ústavní krize se s Vámi i námi táhne již delší dobu. Východisko. Ano, jmenuje Babiše. A co bude následovat? S kým bude skládat vládu, s KSČM? SPD?... Pak, v dalších volbách konečně voliči vystaví účet a vy (ČSSD) máte stále naději, že si vzpomenou, jak jste se zachovali. A nebo "prohrajete"- s hlavou nahoře,“ zdůraznil.

Podle poslankyně ale Česko není v ústavní krizi. „Máme vládu s důvěrou parlamentu. A i bez ČSSD ji 101 poslanců nedůvěru nevysloví. Pokud by vyslovila (což matematicky nevychází), tak skutečně ústavní krize hrozí, a nebo vláda ANO-SPD-KSČM,“ upozornila Valachova.

Zmíněnou možnost ale považuje za to řešení horší. „Co je pro Vás přijatelnější: Když je ministrem vnitra kolega Hamáček nebo kdyby byl ministrem vnitra třeba pan Filip? Odpovězte si na otázku, jak by byla složená vláda ANO - SPD - KSČM, jak by se Vám zdál třeba pan Ondráček na ministerstvu spravedlnosti. A zda byste chtěl takovou vládu příští tři roky,“ vzkázala dalšímu z kritiků, které Valachové napsal, že vládě ČSSD svým rozhodnutím dělá Babišovi „křoví“.

Ani těmito svými argumenty ale řadu lidí nepřesvědčila. „To nemyslíte vážně, paní Valachova! To opravdu nemyslíte vážně,“ napsala jedna z Češek na facebook političky. „Nezlobte se na mě, ale to je prachsprostý alibismus nejen Vás ale celého vedení ČSSD. Strana je v komatu a tohle bude eutanazie, před kterou zbaběle utečete ze sálu. Neděkuji, není zač....“ přidal se další diskutující. „Udělejte nám laskavost. Už prosím nic nevysvětlujte,“ požádal Valachovou další uživatel.