Jiří Dolejš pro EZ: Kolem Babiše je otazníků hodně, KSČM ale vládu podpoří

O zítřejším výsledku hlasování o nedůvěře vládě je rozhodnuto. „Zítřejší vyslovení nedůvěry vládě by muselo získat 101 hlasů,“ připomíná Jiří Dolejš, poslanec Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) a bývalý místopředseda strany. K tomu ale nemá opozice dostatek hlasů. „Nevystačíte si navíc s prostou většinou,“ doplňuje. Podle něj tím pádem nehrozí, že by se třeba jeden poslanec nedostavil, nebo mu najednou ujel vlak, rozdíl počtu poslaneckých hlasů mezi vládou a opozicí je výrazný. „To by musel ujet vlak rovnou devíti poslancům,“ usmívá se.

Zítřejší zasedání Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, svolané podle § 84 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, začíná zítra od 9. hodiny. K vyvolání hlasování o nedůvěře vlády byla potřeba podpora alespoň 50 poslanců, kteří podají příslušný návrh. Za předpokladu splnění této podmínky je nutné, aby nadpoloviční většina všech poslanců (absolutní většina, nikoliv poměrná) vyslovila svůj souhlas. V případě úspěšného hlasování je potom vláda nucena podat demisi. To se zatím stalol pouze jedinkrát, a to v roce 2009. V březnu 2009 nastoupila „úřednická vláda“ Jana Fischera.

Výkonný výbor KSČM schválil v úterý, že KSČM podpoří vládu Andreje Babiše. Vedení na čele s Vojtěchem Filipem doporučilo komunistickým poslancům „hlasovat jednotně“. Poslanec Dolejš s tímto rozhodnutím souhlasí, i když jak pro EZ tvrdí „otazníků je tu hodně“. „Těch otazníků je tolik, že se nemůžete spolehnout na odpovědi, neboť jde o pouhé spekulace,“ míní.

To, co se v posledních dnech dozvěděli nového, se týká pouze délky občanství Andreje Babiše ml., který ho získal již před 10 lety. Poslance Dolejše rovněž zaujala informace z „otevřených zdrojů“, totiž od předsedy ČSSD Jana Hamáčka, který vyloučil, s odvoláním na českou Bezpečnostní informační službu (BIS), že by manželé Protopopovi (lékařka a řidič, pracující pro rodinu premiéra Andreje Babiše) byli v napojení na ruskou zpravodajskou službu. BIS ale operuje pouze na českém území.

Důvodem, který vede KSČM k podpoře vlády, je zejména snaha, aby byly prosazeny v nynější koalici hnutí ANO a ČSSD jejich priority v rámci tzv. toleračního patentu. „Ten pravidelně vyhodnocujeme a děláme si takový audit,“ připomíná Dolejš, pro něhož by pád vlády znamenal zvýšení nejistoty pro komunistické voliče i programová témata. I když uvnitř strany působí i jiné názorové proudy, zejména uskupení Restart Josefa Skály, bývalého místopředsedy KSČM, poslanec Dolejš soudí, že ani Skála není v rozporu s tímto postojem strany. Právě Skála ale dlouhodobě kritizuje komunistickou podporu nynější vládě.

Otazníky se vznášejí i nad způsobem, jakým je vedeno vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Policejní vyšetřovatel Pavel Nevtípil čelí dlouhodobě zvýšenému tlaku. Poslanec Dolejš připouští, že neviděl vyšetřovatele dlouho, a o stravu této „živé kauzy“ není dostatečně informován, aby to mohl posoudit. Důležité budou výsledky, a policisté by se měli nechat především pracovat, soudí poslanec.