Měla by Babišova vláda padnout? Češi jsou v názoru rozděleni, ukazuje průzkum

— Autor: ČTK

Proti vyslovení nedůvěry vládě je 48 procent lidí, pád kabinetu by naopak přivítalo 44 procent dotázaných. Vyplývá to z průzkumu Kantar CZ pro Českou televizi (ČT). Zhruba třetina lidí podporuje pokračování nynější menšinové koalice ANO a ČSSD, ale 29 procent Čechů by přivítalo změnu premiéra.