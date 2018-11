Demonstranti jsou fašističtí křiklouni, prská Zeman. Příští rok proti nim nasadí Hradní stráž

Co dělat, když po vás operátor požaduje statisíce za mobilní internet?

Na co si dát pozor, aby úspory neztrácely hodnotu aneb Kam se nevyplatí investovat?

Vládní krize rozdělila Čechy: Pád Babiše by uvítalo 44 procent lidí, zjistil průzkum

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Prezident odsoudil také aktivisty, kteří v sobotu 17. listopadu vyhodili do odpadkového koše kytice, jež u památníku na pražské Národní třídě položili někteří politici. V odpadcích skončily květiny od Zemana, premiéra Andreje Babiše (ANO) nebo šéfa hnutí SPD Tomia Okamury. "Jestli dochází i k takovým excesům jako házení kytek do koše, tak to už hraničí s fašismem," uvedl Zeman.

Podle policie se aktivisté vyhozením květin dopustili přestupků proti majetku a občanskému soužití. Policisté z nich podezírají jednoho muže a jednu ženu a jejich případ předají městské části Praha 1.

Zeman dnes řekl, že pokřikování na účastníky slavnostního večera ve Vladislavském sále 28. řina bylo obzvlášť odporné, protože na ceremonii přicházeli i příbuzní vojáků, kteří padli v Afghánistánu. "A protože za demokracii se má bojovat, tak jsem se rozhodl, že příště tam bude špalír Hradní stráže. Hradní stráž vzdá čest těm, kteří jsou vyznamenáni, a jejich příbuzným," uvedl prezident. Demonstranti, které označil za fašistické křiklouny, budou podle něj vytlačeni někam jinam.

Lidé, kteří letos před udílením vyznamenání demonstrovali, nesli mimo jiné transparenty s nápisy "Invaze je teď", "Braňme se" nebo "Masaryk přivedl republiku na svět, tihle ji pohřbívají" s odkazem například na Zemana, Babiše nebo Okamuru.