Babiš na koni. Kauza jeho syna mu přihrává nové voliče, zjistil průzkum

Dle názoru 35,9% dotázaných by měl Babiš setrvat ve funkci premiéra, a to do konce vyšetřování kauzy Čapího hnízda, která otřásá domácí politickou a mediální scénou. Oproti tomu okamžitou rezignaci premiéra požaduje 22,2% dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace.

Za velice zajímavé, ale i závažné lze pak považovat zjištění, že 39,2% dotázaných považuje informace obsažené v reportáži webového portálu Seznamzpravy.cz za účelově zmanipulované. Naopak za velmi závažné a důvodné k odstoupení Babiše považuje reportáž 25,4% dotázaných. Za mocenský boj považuje dění kolem kauzy Čapí hnízdo a předmětnou reportáž 10,5% dotázaných.

Babiše považuje za důvěryhodného v souhrnu 39,2% dotázaných. Naopak za nedůvěryhodného ho považuje v souhrnu 38,5% respondentů.

Za podporou Babiše stojí mnoho faktorů, mezi něž patří jak vzájemná podpora prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše, tak zejména skutečnost, že příznivci a voliči Babiše nevnímají kauzu Čapí hnízdo za natolik zásadní, aby premiér v jejich očích ztratil důvěryhodnost a podporu.

Pochopitelně, že voliči Babiše nejsou nekritičtí a mají k osobě šéfa vlády a předsedy hnutí ANO řadu výhrad, nicméně premiér si nemalou část veřejnosti získal svými jasnými postoji k uprchlické otázce, ale i k řadě sociálních témat, které většinu domácí populace zajímají víc než kauza Čapí hnízdo. V úvahu je však třeba brát i skutečnost, že část veřejností k této kauze nezaujala žádný postoj a může se svým názorem ještě čekat na další vývoj.

Jakkoli je zřejmé, že veřejné mínění je vrtkavé a může se den ze dne zásadně změnit, aktuálně se zdá, že zveřejněné informace ohledně jeho syna naopak u široké veřejnosti upevňují premiérovu pozici. Není bez zajímavosti, že premiér Babiš si na svoji stranu po vypuknuté kauze s jeho synem získává i nevoliče, kteří dlouhodobě kritizují praktiky a kauzy dřívějších vlád a řady vrcholných politiků.