O předčasné volby nejde? Hamáček naznačil, co plánovala opozice po svržení vlády

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

„Už mě nebaví pořád dokola číst nesmysly. Musíme vycházet z reality,“ vysvětluje Hamáček, proč před hlasováním o nedůvěře vládě opět hájí rozhodnutí ČSSD vládu nepotopit. Místo toho raději při hlasování opustí sociálnědemokratičtí poslanci jednací sál.

Opozice i někteří členové ČSSD přitom vyzývala sociálnědemokratické poslance, aby se proti Babišovi jasně vymezili a z vlády raději odešli. To ale podle Hamáčka není řešení. „Odchod ČSSD z vlády by neznamenal automaticky předčasné volby. Znamenal by jen vstup SPD do vlády. Buď by jejich zástupci šli do vlády přímo nebo by ji jen podporovali,“ zopakoval argument, který v uplynulých dnech zazníval nejen z jeho úst, ale i z úst dalších poslanců ČSSD.

Podle Hamáčka si tohle kritici ČSSD zřejmě opravdu přejí. „Mám pocit, že to je přesně to, co opozice sleduje. Protože mít zde vládu ANO, SPD a KSČM, splní se jim jejich sen. Skončí „sociálnědemokratická politika vlády“, jak řekl Tomio Okamura, a nejspíš začnou protesty,“ nastiňuje možný vývoj Hamáček na sociálních sítích.

Poukazuje také na to, že aby mohly být předčasné volby, musela by se Sněmovna rozpustit. „Pokud dá opozice dohromady dostatečný počet hlasů, připojíme se. Z voleb strach nemáme! I za krátký čas jsme ve vládě prosadili maximum možného. Od rekordního zvýšení důchodů, přes zrušení karenční doby, zvýšení platů ve veřejném sektoru až po navýšení minimální mzdy. Předložíme voličům náš účet,“ slibuje předseda ČSSD.

Podle Hamáčka je ale čím dál více jasné, že o předčasné volby opozici vůbec nejde. „Hlasy na rozpuštění dohromady nedá. Chtějí jen dostat ČSSD z vlády. To ale samozřejmě neznamená konec Andreje Babiše v pozici premiéra. I kdyby totiž vláda padla, dostane od prezidenta další pokus na sestavení vlády nové. Dost pravděpodobně s přímou účastí nebo podporou SPD a KSČM,“ připomněl.

Zopakoval také, že sociální demokraté dnes nebudou hlasovat pro nedůvěru vlády. „Zejména proto, abychom zajistili, že se všechny kauzy řádně vyřeší. Nechci si ani představovat, jak by to vypadalo, když by na Vnitro přišel zástupce Okamurovy strany nebo někdo z hnutí ANO. Garantuji, že ČSSD udělá vše proto, aby policie vše nezávisle vyšetřila,“ dodal. Podobně se v uplynulých dnech vyjádřila třeba také jeho stranická kolegyně Kateřina Valachová.

„Co je pro Vás přijatelnější: Když je ministrem vnitra kolega Hamáček nebo kdyby byl ministrem vnitra třeba pan Filip? Odpovězte si na otázku, jak by byla složená vláda ANO - SPD - KSČM, jak by se Vám zdál třeba pan Ondráček na ministerstvu spravedlnosti. A zda byste chtěl takovou vládu příští tři roky,“ vzkázala Valachová jednomu z kritiků ČSSD na sociálních sítích.

Postoj sociální demokracie odsoudila nejen opozice, ale i premiér Andrej Babiš. Také prezident Miloš Zeman považuje postoj sociální demokracie k pátečnímu hlasování o nedůvěře vládě za absurdní. „Je tady vláda s důvěrou. Je poněkud absurdní, jestliže sociální demokracie je ve vládě, ale současně uvažuje o tom, že by vlastně měla jenom odejít," uvedl prezident ve čtvrtek večer v televizi Barrandov.