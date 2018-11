Rozruch před pokusem svrhnout vládu: Babiš maří vyšetřování vlastní kauzy, tvrdí TOP 09

Babiš v minulých týdnech vysvětloval cestu svého syna na Krym poslancům ČSSD i ANO, v úterý dorazil na jednání komunistického výboru. Zatímco poslanci ANO i další stranické orgány hnutí stojí pevně za předsedou vlády, sociální demokraté se rozhodli vládu podržet, ale od Babišovy kauzy se chtějí distancovat tím, že při hlasování odejdou ze sálu. Opozice tak pravděpodobně nesežene potřebných 101 hlasů pro vyslovení nedůvěry.

Komunisté podle informací ČTK na jednání klubu Babišovi připomněli podmínky, za kterých v létě podpořili vládu ANO a ČSSD při hlasování o důvěře. Chtějí jejich naplňování "tvrdě kontrolovat". Babiš poslancům KSČM poděkoval za jejich postoj k dnešnímu hlasování.

Šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek řekl, že klub ANO "jako jeden muž podporuje premiéra v jeho práci". "Poslanecký klub vyzval premiéra, aby bojoval a úspěšně vládl, aby tato vláda dál přijímala dobré zákony pro naši zemi," uvedl Faltýnek. Místopředseda klubu Jan Volný uvedl, že se jednalo o jasnou výzvu Babišovi, aby vydržel a vůbec neuvažoval o odstoupení.

Podle předsedy ODS Petra Fialy dnešní hlasování není klasickým pokusem o vyslovení nedůvěry vládě. "Je to hlasování o ústavní pozici předsedy vlády," uvedl s tím, že nejde o sympatie či antipatie vůči někomu, ale o ochranu ústavní funkce premiéra. "Věci dospěly tak daleko, že je třeba ochránit post předsedy vlády, v tomto případě před ním samotným," konstatoval.

Kdyby A.Babiš zardousil J.Hamáčka v přímém přenosu, ČSSD stejně zůstane ve vládě, protože "opozice nemá plán B" a protože by je "mohl nahradit Okamura". Post ministra vnitra by ovšem přenechali hnutí ANO, aby se to mohlo objektivně vyšetřit.