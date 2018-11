Babiš si stěžuje na cenzuru: Dal jsem Rozhlasu rozhovor, ale jednu moji větu vystřihli

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

„Tak si představte, že jsem dal rozhovor Radiožurnálu. A jednu větu, kde mluvím o jejich novináři Janku Kroupovi, jak dostal nevinnou Věru Jourovou do vězení a její dceru na psychiatrii, tu Radiožurnál neodvysílal. Prostě ji vystřihli,“ zlobil se na sociálních sítích Babiš.

O rozhovoru se zmínil i v pátek v Poslanecké sněmovně, kde si v řeči před hlasováním o nedůvěře vládě opět stěžoval na vystřiženou část rozhovoru. V ní podle svých slov mluvil o investigativním novináři Janku Kroupovi. „Na základě smyšlené reportáže dostal do vězení Věru Jourovou,“ uvedl.

Babišova slova o údajné cenzuře v Českém rozhlase sdílel i komentátor a mediální analytik Štěpán Kotrba. Ten se proslavil díky útoku na bezdomovce na sjezdu ČSSD, kam se akreditoval jako novinář Českého rozhlasu. ČRo sice uvedl, že s Kotrba s rozhlasem spolupracoval, ale pouze externě jako analytik. Po incidentu s ním Rozhlas ukončil spolupráci.

„Že to není pravda, Jan Pokorny St, René Zavoral?“ napsal na facebooku a ve své zprávě označil nejen generálního ředitele rozhlasu René Zavorala, ale i šéfredaktora zpravodajství na Radiožurnálu.

Do diskuze pod Babišovou stížností se zapojil také český novinář, režisér a cestovatel Dan Přibáň. „Říká majitel médií, která na objednávku ne/řeknou, co si řekne. Ale k věci. Pane premiére a jak ona věta změnila význam onoho rozhovoru? Jaká faktická věc byla zamlčena? Byl vystřižen váš úkrok stranou, který nesouvisel s tématem. Vyznění rozhovoru s touto větou i bez ní je stále stejné. Vystřihnout onu větu je zbytečná munice do vašeho fňukometu, měla tam zůstat. Ovšem ve skutečnosti i kdyby byl rozhovor poloviční, nepřišel by posluchač téměř o nic. Na mnoho různých způsobů je v něm stále dokola voláno: 'Můj syn je nesvéprávný nedůvěryhodný blázen, já jsem svéprávný důvěryhodný chudák, je to kampaň!'“ rýpbul si Přibáň.

Uznal sice, že vystřižení věty vylo zbytečné a poukázal na to, že chybí jen ve zvukové části, ale v přepisu rozhovoru věta je. „JI když je to primitivní úkrok stranou o ničem, měli to tam nechat. Vzhledem k tomu, jak na zblití je rozhovor s otcem, který háže špínu na své vlastní dítě, protože se mu to hodí a do toho celou dobu fňuká a lituje se, je tohle opravdu drobnost,“ rýpnul si cestovatel do Babiše.