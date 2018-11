Okamura spráskal pravicovou opozici: Usiluje o destabilizaci a lynč. Pak to schytala ČSSD

Na co si dát pozor, aby úspory neztrácely hodnotu aneb Kam se nevyplatí investovat?

"SPD neusiluje o teplá vládní korýtka. Nechceme být součástí vlády, kde je trestně obviněný premiér," prohlásil Okamura.

Současná vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM si podle něj důvěru nezaslouží. Důvodem jsou podle Okamury mimo jiné její proimigrační kroky, podrážení nohou živnostníkům nebo návrh na manželství stejnopohlavních párů. Okamura zkritizoval také počínání ČSSD, v jejímž vedení jsou podle něho "lidé zasažení neomarxistickou ideologií". "Vláda si důvěru nejen nezaslouží, ale ani o ni nestojí," poznamenal s poukazem na to, že poslanci ČSSD se hlasování nebudou účastnit.

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček uvedl, že hlasování je jen divadlo, protože opozice nemá dost hlasů na svržení kabinetu. Řekl také, že ČSSD nebude za opozici hrát její roli.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že v čele vlády by měl stát morální člověk, který má kredit i před svými oponenty, ale takového člověka v čele vlády nevidí. Řekl, že je rozdíl mezi tím, co vláda říká a co dělá. Například na potřebné změny ve veřejné správě podle něj vládě nezbývá čas ani peníze. Pokud jde premiérovi o dobro této země, ať tedy odstoupí, prohlásil Bartoš. Poznamenal, že pokud Babiš tvrdí, že nikdy neodstoupí, pak není jediný, kdo má vytrvalost.