Obludný konflikt zájmů, sepsul Kalousek vládu. Zemanovi vpálil 20 let starou kauzu

"Nikdy za čtvrtstoletí nebyl žádný předseda vlády v tak obludném konfliktu zájmů. V obludném konfliktu zájmů je celá vláda. Jsou ohroženy základní principy právního státu," prohlásil Kalousek.

Předseda poslanců TOP 09 také připomenul, že prezident Miloš Zeman v době, když byl premiérem a byl obviněn jeho ministr financí Ivo Svoboda kvůli působení ve firmě Liberta, neprodleně navrhl jeho odvolání se zdůvodněním, že v jeho vládě nesmí sedět obviněná osoba. To, že by Zeman opětovně jmenoval premiérem trestně stíhanou osobu, která maří vyšetřování, by podle Kalouska byla výhradně prezidentova odpovědnost.

Předseda ČSSD vysvětloval, proč stáhnou ocas mezi nohy a tiše během hlasování opustí sál. Hodně to připomínalo vysvětlování těch komunistů, kteří po roce 1989 vysvětlovali, že se vlastně snažili rozložit stranu zevnitř, a proto tam vlezli #demiseAB — Vlastimil Válek (@vlvalek) 23. listopadu 2018

Předseda poslanců STAN Jan Farský uvedl, že současný kabinet ANO a ČSSD s podporou KSČM "je vládou minulosti" a "vládne v zájmu jednotlivců a jednotlivých firem". Proto Starostové vládu nepodpoří. Spolu s dalšími sněmovními stranami s výjimkou provládních ale mají k dispozici jen 92 hlasů, potřebovali by minimálně dalších devět.

Podnětem ke schůzi k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě byla skrytě natočená reportáž s Andrejem Babišem mladším. Obvinil v ní spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském Krymu anektovaném Ruskem. Premiér podle Babiše mladšího chtěl, aby opustil Česko právě kvůli případu, v němž oba čelí obvinění pro podezření z dotačního podvodu. Ministerský předseda to popírá. Syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem.