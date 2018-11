Volby by drtivě vyhrálo ANO. Lidovci to mají nahnuté, TOP 09 mimo Sněmovnu

Na co si dát pozor, aby úspory neztrácely hodnotu aneb Kam se nevyplatí investovat?

Všem dotazovaným s volebním právem byla položena otázka týkající se volební účasti. Na otázku odpovědělo kladně 60 % dotázaných („rozhodně ano“ 35 % a „spíše ano“ 25 %), 35 % záporně („spíše ne“ 9 %, „rozhodně ne“ 26 %). Zbytek dotázaných (5 %) zvolil odpověď „nevím“.

Podle získaných dat je deklarovaná volební účast srovnatelná s reálnou účastí v parlamentních volbách v říjnu 2017 (60,8 %), uvedl soc.cas.cz.

Podpora hnutí ANO zůstává podle CVVM dlouhodobě stabilní na úrovni 30 procent. Druhá by ve volbách skončila ODS s 14,5 procenta hlasů, která si proti říjnovým 19 procentům pohoršila. Polepšili si naopak Piráti, kteří by s 14 procenty skončili třetí. V říjnu jejich podpora dosahovala 11 procent.

Posuny u ODS a Pirátů lze interpretovat jako návrat ke stavu před měřením v říjnu, které bylo ovlivněno sběrem dat bezprostředně po komunálních a senátních volbách, uvedlo CVVM. Totéž platí i o KDU-ČSL, které preference proti říjnu klesly ze sedmi procent na pět, což je hranice pro vstup do Sněmovny. U lidovců nelze vzhledem k intervalům spolehlivosti říci, zda by se na základě výsledků šetření do Sněmovny dostali, či nedostali.

Jako čtvrtí by ve Sněmovně usedli komunisté s podporou deseti procent lidí, což je o 1,5 procentního bodu více než v říjnu. Předstihli by tak ČSSD, která tvoří s hnutím ANO vládní koalici za tolerance KSČM. Podpora sociálních demokratů v listopadu zůstala na devíti procentech. Hnutí SPD Tomia Okamury si polepšilo o 2,5 bodu na 7,5 procenta, což je podle CVVM statisticky významný nárůst podpory.

Volební model

ANO: 29,5 %

ODS: 14,5 %

Piráti: 14 %

KSČM: 10 %

ČSSD: 9 %

SPD: 7,5 %

Lidovci: 5 %

STAN: 4 %

TOP 09: 3 %

Zelení: 1 %

ostatní: 2,5 %