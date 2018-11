Babiše se svrhnout nepodařilo, vláda ustála hlasování o nedůvěře

Na co si dát pozor, aby úspory neztrácely hodnotu aneb Kam se nevyplatí investovat?

Potřebných 101 hlasů nutných pro svržení vlády opoziční strany nesehnaly, i tak má podle nich hlasování o nedůvěře Babišově týmu smysl. Předseda ODS Petr Fiala na úvod schůze prohlásil, že Sněmovna by měla vyjádřit vládě nedůvěru, protože Babiš nechrání ústavní roli premiéra a představuje pro ni bezpečnostní riziko. "Je naší povinností chránit integritu ústavní funkce předsedy vlády před ním samotným," řekl.

Mrzí mě, že se nenašlo dost poslanců na to, abychom splnili ústavní povinnost PS a ochránili funkci předsedy vlády před ním samotným. Kdyby se dnes ale hlasovalo v opačném gardu - tedy ne o nedůvěře, ale o důvěře vládě - tak by předseda vlády důvěru pravděpodobně nezískal. — Petr Fiala (@P_Fiala) 23. listopadu 2018

Babiš zdůraznil, že na základě lživé a neetické reportáže novinářů ze Seznam Zprávy nerezignuje. Vyzval své odpůrce, ať ho zkusí porazit ve volbách. "Jinak než na základě většiny v naší společnosti, našich občanů, se mě prostě nezbavíte," řekl. Novináři ho podle něj naháněli jako lovnou zvěř, zločince a člověka, který nechal unést svého syna. Údajný únos na ukrajinský poloostrov Krym okupovaný Ruskem, o němž jeho syn mluvil v reportáži, označil za lež. "Lži měly od začátku jasný cíl. Pád vlády," řekl.

Premiér výroky svého syna o nedobrovolném pobytu na Krymu přičítá schizofrenii, kterou podle něj trpí. Babiš a jeho syn jsou v kauze Čapího hnízda trestně stíháni.

V projevu premiér také chválil vládu, může být podle něho jednou z nejúspěšnějších. Jeho tým je vystaven tlaku sil, které nejsou ochotny se smířit s výsledkem voleb a chtějí uvrhnout zemi do politické krize, míní.

Opoziční politici ale tvrdí, že pro zemi je rizikem trestně stíhaný premiér a problémy jeho rodiny, kterou do případu Čapí hnízdo zatáhl sám. Předseda Pirátů Ivan Bartoš řekl, že v čele vlády by měl stát morální člověk, který má kredit i před oponenty, ale takového člověka tam nevidí. Předseda poslanců STAN Jan Farský míní, že současný kabinet "je vládou minulosti" a v Česku by bylo líp, kdyby nemuselo řešit problémy svého premiéra.

V čele vlády by měl stát etický, morální a slušný člověk, který má kredit i před svými politickými oponenty. Já takového člověka v čele současné vlády při nejlepší vůli nevidím. https://t.co/wmbv41uvRt — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) 23. listopadu 2018

Někdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09) řekl, že Babišova kauza vzbuzuje v cizině zděšení, útrpné úsměvy a někdy i škodolibost. Babiš by proto měl projevit vděčnost, že v ČR nabyl občanství a značné jmění, a měl by odstoupit, aby nepředstavoval břímě pro českou diplomacii.

Lídr opozičního hnutí SPD Tomio Okamura (SPD) kritizoval jak vládní koalici, tak pravicovou opozici, která podle něho chce jen destabilizaci a mediální lynč. Znovu nabídl podporu menšinové vlády ANO, pokud by prosazovala program SPD. Současná vláda si podle něj důvěru nezaslouží.

Vicepremiér Jan Hamáček uvedl, že hlasování je jen divadlem, protože opozice nemá dost hlasů na svržení kabinetu. ČSSD nebude za opozici hrát její roli, dodal. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek ČSSD vyzval, aby překonala strach a hlasovala proti vládě. "Jsou ohroženy základní principy právního státu," prohlásil.

Filip řekl, že jeho strana nebude přispívat k destabilizaci země. Poslední informace v případu Čapí hnízdo považuje za mediální kauzu. "Já ze sebe nenechám dělat idiota, když mi budou média něco předkládat," prohlásil. Ještě před začátkem dnešní schůze Babiš zavítal na poslanecký klub KSČM.