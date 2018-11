Petříček dohodu EU o brexitu vítá, tvrdý odchod Británie nechce

Na co si dát pozor, aby úspory neztrácely hodnotu aneb Kam se nevyplatí investovat?

Co bude, když Británie dohodu odmítne? Podle Babiše má EU jednotný plán

Dohoda, kterou dnes v Bruselu dojednali lídři 27 zemí unie, podle Petříčka poslouží jako základ pro vyjednání budoucích vztahů mezi EU a Británií. "Jsem rád, že dohoda je na stole a máme aspoň výchozí pozici, která je lepší než tvrdý brexit. Ten by znamenal jen chaos," řekl Petříček.

Připravená dohoda je podle něj pro Česko výhodná, protože čeští občané dlouhodobě žijící v Británii mají zaručeno, že se pro ně po brexitu nic nezmění. Dohodnuté dvouleté přechodné období znamená, že české firmy budou moci do konce roku 2020 vyvážet do Británie za stejných podmínek jako nyní. Petříček ocenil i to, že dohoda řeší finanční vyrovnání mezi Británií a zbývajícími státy unie.

Dohodu ještě musí obě strany ratifikovat a zejména v Británii panují obavy z toho, zda se premiérce Therese Mayové podaří úmluvu před poslanci obhájit. Petříček ale v tomto směru vyjádřil optimismus. "Věřím, že přes živou debatu, kterou můžeme čekat, se jak konzervativci, tak labouristé, tak další subjekty dohodnou, že je lepší odejít po dohodě, že nebude tvrdý brexit," řekl. Česko se ale podle něj připravuje i na variantu, že by Británie dohodu nakonec neschválila a že by odešla bez dohody.