Kolik bude v Praze ruských velvyslanců? Ministerstvo zahraničí jedná s ruskou ambasádou

Na co si dát pozor, aby úspory neztrácely hodnotu aneb Kam se nevyplatí investovat?

"S ruskou stranou teď vedeme velmi intenzivní dialog nejen o počtu diplomatů na ruské ambasádě v Praze, ale také o celkovém nastavení diplomatických vztahů. Jedno z témat je například snížení počtu registrovaných aut ruské ambasády, který je velmi vysoký. Můžeme se jenom domnívat, k čemu tato auta slouží," řekl Petříček.

"Je to také možná do budoucna debata o tom, že by počet diplomatů, ale hlavně nediplomatických pracovníků na ruské ambasádě, měl odpovídat velikosti země, jako je Česká republika," uvedl dále ministr. Podle dřívějších vyjádření bezpečnostních expertů je ruské velvyslanectví vzhledem k počtu obyvatel Česka personálně předimenzované.

Petříček nechtěl předjímat, zda se počet ruských diplomatů v Česku sníží. Ministerstvo podle něj zatím nedělá konkrétní kroky k jejich vypovídání. Zatím naposledy vyhostilo Česko tři ruské diplomaty v březnu v reakci na útok nervovým jedem novičok na Sergeje Skripala v Británii.

Podle ministra je při rozhodování o případném vypovězení diplomatů třeba brát v potaz také zachování provozu českého velvyslanectví v Moskvě. V diplomacii je zvykem, že v případě vypovězení diplomata druhá země přistupuje k recipročnímu kroku.

Petříček také odmítl debatu o možném zrušení sankcí, které Evropská unie na Rusko uvalila v souvislosti s anexí Krymu a s konfliktem na východě Ukrajiny. Odkázal na zářijové společné prohlášení nejvyšších ústavních činitelů, kteří konstatovali, že nebyly naplněny podmínky pro odvolání sankcí.