"Já vím, co je štve". Babiš ostře promluvil o Slonkové, opozici a Václavu Havlovi

Na Babišově profilu na facebooku se jako každý týden objevil sáhodlouhý status o tom, co český premiér celý týden dělal. Neopomněl umínil ani páteční mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny kvůli hlasování o nedůvěře vládě. „Čau lidi, měli jste někdy úplně zabitej den v práci? Takové to, když člověk musí řešit naprosté nesmysly, místo aby mohl normálně pracovat? Já jo. Teď v pátek. Mimořádná schůze Sněmovny. Fakt pecka,“ spustil Babiš.

K opozičním politikům byl velmi kritický. „Poslouchal jsem celý den exhibice všech možných poslanců, kteří se konečně mohli ukázat na kameru. Všechno totiž přenáší televize a snad všechny weby. Obrovská sledovanost. Všichni jsme sice tušili, že si naše vláda důvěru udrží, i tak to ale trvalo sedm hodin, než jsme se dostali k hlasování. No, skoro celá normální pracovní doba,“ připomněl Babiš, co se v pátek dělo.

Premiér ale připomněl, že „maká“ a že normální pracovní dobu nemá, takže ten den stihl ještě spoustu dalších věcí. „Tedy kromě jedné věci, a to mě fakt štve. Kvůli té „show“ ve sněmovně jsem nemohl být na naší Česko-estonské konferenci Digitální Česko 2018+, kterou organizovala moje pravá ruka v úřadě, paní Tünde, které moc děkuju a na kterou na moje pozvání přijel estonský premiér a troufám si říct, že přítel, Jüri Ratas,“ posteskl si s tím, že jej musela zastoupit ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.

Babiš také shrnul to, co v párek ve Sněmovně řekl ve svém projevu. „Je to jednoduché jak facka. Dva novináři se pokusili shodit vládu na základě reportáže, která zneužila mého nemocného syna. Lhali, neověřovali, podsouvali, zamlčovali důležitá fakta a ublížili mé rodině. Dokonce i ti, kteří mě nemají rádi a kteří mě nevolili, mi dva týdny píšou že to je fakt už moc, že už to je přes čáru,“ tvrdí šéf hnutí ANO.

Reportáže pak podle něj využili jeho odpůrci. „I když se ty „objevy“ v reportáži všechny vyvrátily naprosto jasnými fakty během několika dnů, tak poslanci okamžitě po reportáži svolali mimořádku, aby mě odvolali. No, nepovedlo se. Víte, já asi trošku chápu, co je štve. Česká republika je konečně vidět. Od té doby, co byl prezidentem Václav Havel, k nám snad nikdy nejezdilo tolik státníků a politiků jako za naší vlády a tak aktivně jsme se s nimi nepotkávali ani v zahraničí,“ píše premiér.