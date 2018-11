Poslanci se neošidí, dostanou víc peněz na asistenty. Piráti rozhodnutí hájí

Navýšení limitu pro asistenty schvaloval rozpočtový výbor naposledy v listopadu 2016. Limit se tehdy zvýšil na 45.000 korun měsíčně. Pokud má poslanec víc asistentů, musí se součet jejich odměn vejít do stanoveného limitu. Nejnižší částka, kterou může asistent dostávat, je tisíc korun.

"Není to žádná náhrada. Toto dostávají přímo ti asistenti, to není něco, co by dostával přímo poslanec a pak to někomu vyplácel," řekl Ferjenčík. "My jsme iniciovali navýšení asistentovného za poslanecký klub, protože jsme měli problém získávat a udržet kvalifikované lidi na ty pozice," popsal.

Poukazoval na to, že loni se peníze na asistenty nezvyšovaly a mzdy v ekonomice mezitím rostly. Schválený nárůst podle něj v zásadě odpovídá tomu, kolik dostanou přidáno zaměstnanci Sněmovny.

Zákon poslancům zajišťuje i peníze na jiné výdaje. Pokud nebydlí v Praze a nevyužijí ubytování v poslanecké ubytovně, mají k dispozici až 20.500 korun na bydlení v Praze. Obdobně můžou využít i peníze na pronájem poslaneckých kanceláří ve svých volebních obvodech.

Sněmovna před dvěma týdny schválila platovou novelu, která od příštího roku zbrzdí růst platů zákonodárců a dalších ústavních činitelů. Nově by jim platy měly vzrůst zhruba o devět procent, zatímco původně podle dosavadní platné úpravy měly vzrůst zhruba o 20 procent. Základní měsíční plat například poslance a senátora by se měl podle novely zvýšit o 6500 korun na 82.400 korun místo na 90.600 korun. Novelu však musí ještě projednat Senát a poté podepsat prezident.