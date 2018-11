Generál Petr Pavel vtipkuje o Zemanovi, jeho člunu, Rusku a Ukrajině. Tohle se na Hradě líbit nebude

„Poplach v ruské Černomořské flotile! Další bezskrupulózní provokace ukrajinského námořnictva. Tentokrát do Kerčské úžiny míří bojový člun třídy Challenger,“ napsal na twitteru Pavel k fotce prezidenta Miloše Zemana v nafukovacím člunu.

Řada uživatelů ale vyjádřila pochyby nad tím, zda příspěvek opravdu zveřejnil generál Pavel. „Důstojnost a humor se přece nevylučují. Obrázek je jen vtipnou ilustrací absurdnosti ruské posedlosti ukrajinskou provokací, že i starší muž v nafukovacím člunu v UKR barvách muže být pro RUS hrozbou. Nikoho neuráží. Nebuďme přecitlivělí!“ vzkázal pochybovačům Pavel.

Vtipná fotografie během několika hodin posbírala 2800 „lajků“ a je hojně sdílená na sociálních sítích. Sdílel ji například exposlanec TOP 09 František Laudát nebo šéf neziskové organizace Evropské hodnoty Jakub Janda.

Mnoho lidí Pavel svým komentářem pobavil. „Vy nejste generál, vy jste král! To je pecka!“ napsal jeden z uživatelů. „Pavel na hrad!!! Super pane generále, moc se mi to líbí,“ přidal se další.

Našli se i tací, kteří Petra Pavla tvrdě kritizovali. „To říkám dlouho, že jste vymaštěnej zelenej...dřív se říkalo mozek...já bych to upravil na bezmozek,“ zlobil se jeden z Čechů. „Je vidět, že členství v KSČ vám něco dalo...“ přidal se další.

„Jestli je to opravdu generál Petr Pavel, bývalý náčelník gen. štábu Armády ČR, který toto poslal do veřejného prostoru, tak koukám jako blázen, myslím, že tímto pácháte svou osobnostní sebevraždu, pane generále...“ vzkázal jeden z diskutujících.

Pavel zpochybnil slova o ukrajinské provokaci

Pavel se několikrát vyjádřil také k tomu, co se v Kerčském průlivu vlastně stalo. Zpochybnil třeba to, že šlo o ukrajinskou provokaci. „Snaha ukrajinských vojenských plavidel proplout Kerčskou úžinou do Azovskeho moře k ukrajinskému pobřeží je stejně provokativní jako proplouvání ruských lodi průplavy Bospor a Dardanely. Je to právě naopak - ruská agrese!“ uvedl v reakci na zprávu, že ruská tajná služba FSB prohlašuje, že má nezvratné důkazy, že Kyjev připravil provokaci v oblasti Kerčského průlivu, a že je brzy zveřejní.

„Z videa o incidentu je jasně vidět a slyšet jak se slušní ruští námořníci ze všech sil snaží vyhnout agresivní, 2x menší ukrajinské lodi,“ poznamenal ironicky Pavel.