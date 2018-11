Ministr Ťok léta tajil rozvod. Jeho exmanželka vznesla vážné obvinění, žaluje ho o 15 milionů

Meteorologové varují: Do úterý napadne 30 centimetrů sněhu, místy se bude tvořit náledí

Ťok působil od prosince 2014 ministr dopravy ČR v Sobotkově a poté i první vládě Andreje Babiše. Stejný post zastává i v současném kabinetu. Od října 2017 je navíc poslanec Poslanecké sněmovny PČR, zvolen byl jako nestraník za hnutí ANO 2011.

Teď se ukázalo, že se Ťok dva roky před vstupem do vlády rozvedl se svou ženou Annou. Konec jejich manželství rozhodně nebyl klidný, už šest let se totiž politik a jeho žena nedokáží dohodnout na vypořádání společného jmění.

Anna Ťoková po svém bývalém manželovi soudně vymáhá patnáct milionů korun. Ministr své exmanželce nabízí dva a půl milionu. To je ale podle Ťokové nemístné. „Je to férové vyrovnání? Nezlobte se, nebudu se k tomu vyjadřovat, přijde na to určitě ještě čas," uvedla Anna Ťoková pro tn.cz.

Její advokát Martin Štuksa u soudu poukazoval na to, že Ťok v době rozvodu jakožto generální ředitel stavební společnosti SKANSKA bral půl milionu korun měsíčně. Exmanželce se dvěma dětmi tak nabízí částku srovnatelnou s jeho pětiměsíčním platem. „Klientka se za celou dobu žádným způsobem nekontaktovala s médii, takže z toho je zřejmé, že neměla zájem tyto věci řešit veřejně," vysvětluje advokát..

A protože se obě strany sporu nedokázaly shodnout, bude vše muset vyřešit soud. Hned první den líčení přitom padlo vážné obvinění. Ťoková žádá soud, aby prozkoumal všechny účty ministra. Je přesvědčená, že po rozvodu odklonil peníze, aby se k nim nedostala. Podle žaloby objevila ve výpisech podezřelé transakce - pět milionů prý její exmanžel zaslal na účet svého bývalého zaměstnavatele.

Ministr dopravy se k situaci odmítl vyjádřit.