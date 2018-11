Nová pražská koalice udělala průvan ve firmách, skončila i Krnáčová. Udženija už šije do Pirátů

Z dozorčí rady TSK vedení města odvolalo Lucii Svobodovou (ČSSD), Petra Novotného (ANO), Michala Pince (ANO), Ondřeje Mirovského (Zelení), Vladislavu Hujovou (dříve TOP 09), Romana Mejstříka (ANO), Petra Burgra (KDU-ČSL) a Romana Petruse (ČSSD). Novými členy rady se stali náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě), Jan Jílek (PS), Martin Kala (PS), Pavel Dobeš (STAN), Pavel Richter (TOP 09), Jiří Hoskovec (Piráti) a Jan Lička (Piráti). V radě zůstal zástupce, kterého nominují zaměstnanci TSK.

Dozorčí radu Výstaviště Praha vedle Krnáčové opustí Miroslav Šoukal, Karel Los a Tomáš Šusta. Do funkce se vrátí náměstek primátora pro finance Pavel Vyhnánek (Praha Sobě), který v minulosti kvůli podle něj podezřelým machinacím ve firmě a neochotě bývalého vedení města je řešit z rady odešel. Dalšími členy budou Jiří Dohnal (Piráti), Petr Kubíček (TOP 09) a Petr Zeman (Praha Sobě). V obou radách zůstalo jedno místo vyhrazeno pro opozici.

Dozorčí rada městských firem volí členy představenstva, po personální výměně se tak dají očekávat i změny v exekutivních pozicích. Členové koalice vedle dvou zmíněných firem mluví i o chystaných změnách v dopravním podniku, dnes se jimi zatím nezabývali.

Podle primátora se dopravní podnik a další městské firmy budou řešit později. "Další vlny změn v dozorčích radách jsou ještě v jednání, na všechny městské podniky se dostane," uvedl. Dodal, že koalice chce dodržet zásadu, aby v orgánech seděli jenom lidé odborně zdatní v dané oblasti. "Je proto nutné hledat ty lidi, kteří jsou skutečně odborníci, a to zabere nějaký čas," vysvětlil. Do konce roku chce podle něho rada výměny dokončit.

Náměstek primátora a nový člen dozorčí rady Výstaviště Vyhnánek uvedl, že rada se v novém složení setká zřejmě ještě tento týden. "Nechci předjímat rozhodnutí dozorčí rady, ale změny v představenstvu společnosti očekávám," uvedl. Náměstek Scheinherr, který zasedne v radě TSK, uvedl, že předpokládá minimálně obsazení nyní volného místa v představenstvu.

Bývalá primátorka Krnáčová uvedla, že s odvoláním počítala a nemá s ním problém. "Po volbách je obvyklé, že se obměňují i lidé v orgánech městských firem," uvedla.

Podle šéfky zastupitelského klubu ODS Alexandry Udženije a ANO Patrika Nachera opozice zatím nedostala jasný soupis toho, ve kterých firmách by měla získat místa v dozorčích radách. "My se smíříme s čímkoliv, s čím přijdou ve smyslu, že to nebudeme komentovat, protože s tím nic nenaděláme," řekl ČTK Nacher. Dodal, že koalice slíbila podklady dodat do konce tohoto týdne. Poté se bude otázka, zda a případně koho do rad obsadí, řešit na zastupitelském klubu.

Podobně to má ODS. Oba kluby zároveň chtějí, aby jim koalice jasně sdělila, která strana získá které místo. Podle Udženije koalice obsazováním porušuje předvolební sliby, protože minimálně Piráti tvrdili, že na posty budou vypisovat výběrová řízení. "Já bych tedy chtěla vidět, kde byla transparentní a otevřená výběrová řízení v případě Výstaviště a TSK," uvedla.

Konec politiků v dozorčích radách městských firem se nekoná, předvolební sliby tak vzaly za své. Nová koalice zapomněla i na slibovaná výběrová řízení a nominovala do kontrolních orgánů ty nejvěrnější. #DozorčíRadySobě — Alexandra Udzenija (@UdzenijaAlex) 27. listopadu 2018

TSK mimo jiné opravuje a čistí pražské komunikace. Loňský rozpočet firmy činil zhruba 6,2 miliardy korun. Loni se přeměnila z příspěvkové organizace města na akciovou společnost, ještě před transformací v ní zasahovali policisté, případ zatím není uzavřen.

Firma Výstaviště Praha vznikla v roce 2015 poté, co město vypovědělo smlouvu na pronájem Výstaviště s firmou Incheba. Má na starost správu a rozvoj areálu v Praze 7. V létě dozorčí rada kvůli podezřelým smlouvám odvolala tehdejšího předsedu představenstva firmy Pavla Klašku, od té doby je představenstvo bez šéfa. Krnáčová se nechala do dozorčí rady zvolit s tím, že se zaměří na problémy Výstaviště, které, jak řekla, má v oblibě.