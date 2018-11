Kalousek setřel Soukupa: K němu na Barrandov nepůjdu, není to žádný moderátor

Kalousek se na sociálních sítích pochlubil, že dostal pozvání do diskuze na televizi Barrandov. „Obdržel jsem pozvání do “Duelu Jar.Soukupa” tento čtvrtek. Zdvořile jsem odmítl s odůvodněním, že nechodím do pořadů, kde osoba vydávající se za moderátora sprostě a lživě pomlouvá nepřítomné,“ uvedl s tím, že svou účastí nechce legitimizovat propagandu, která podle něj s novinařinou nemá nic společného.

„Jsem profesionální politik a chodím, kam mě pozvou, nevybírám si. Půjdu klidně i do TV Barrandov, pokud poskytnou profesionálního moderátora. Nelze ale po nikom s IQ vyšším než 80 spravedlivě požadovat, aby pana Soukupa za moderátora pokládal,“ rýpnul si do majitele Barrandova Kalousek.

Obdržel jsem pozvání do “Duelu Jar.Soukupa” tento čtvrtek. Zdvořile jsem odmítl s odůvodněním, že nechodím do pořadů, kde osoba vydávající se za moderátora sprostě a lživě pomlouvá nepřítomné. Nechci svou účastí legitimizovat propagandu, která s novinařinou nemá nic společného. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 27. listopadu 2018

Někteří namítali, že by Soukupa argumentačně strčil do kapsy. „Když si proti němu sednu a budu argumentovat, budu odpovědný za to, že ho akceptuji a tím i legitimizuji jako moderátora politické diskuze v civilizovaném médiu. Tuhle cenu nezaplatím. Kojzarovi do Haló novin bych rozhovor taky nedal a to je Kojzar kultivovanější,“ vysvětluje svůj postoj Kalousek.

Na facebooku a twitteru sklidil za svoje slova převážně pochvalné komentáře. Na facebooku například Kalouska ocenil herec Jan Hrušínský. „Díky za Vaše postoje. Také jsem odmítl pozvání do pořadu pana Soukupa. Měli by se tak chovat všichni slušní a demokraticky smýšlející lidé. Ale, ono se to časem zlepší. Jak víme, nic není na věčné časy,“ uvedl Hrušínský.

Nepamatuje si prý už ale, kvůli jakému tématu vyl pozván. „Chtěli, abych tam šel koncem minulého roku, téma už si nepamatuji. Ale to je jedno. Vždycky je to proruské, prozemanovské a hlavně nekonečně hloupé. Proti všem hodnotám, které zastávám,“ dodal herec.