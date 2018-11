Chudší země EU? Babiš chce z Bruselu víc peněz na politiku soudržnosti

Co může nájemce změnit v nájemním bytě?

V rámci politiky soudržnosti jsou v EU financovány projekty, které slouží ke sblížení životní úrovně mezi chudšími a bohatšími státy a regiony. "Pro nás je koheze prioritní. Nechápeme, proč v novém finančním rámci je to jediná položka, která je snížená. Naopak potřebujeme, aby byla navýšena," řekl Babiš.

Slovenský premiér Peter Pellegrini svolal na dnešek do Bratislavy setkání zástupců 16 zemí EU, které mají na politiku soudržnosti podobný názor. Měli by podepsat deklaraci vyzývající k zajištění dostatku peněz na kohezi.

Babiš také uvedl, že kromě přidání peněz na kohezi ve finančním rámci chce Česko usilovat o to, aby mělo větší volnost při nakládání s nimi. Za prioritní oblast označil investice, zejména do dopravní infrastruktury.

Peníze pro politiku soudržnosti by chtěl Babiš nalézt úsporami v jiných kapitolách víceletého finančního rámce. "Já tam kritizuji náklady evropských struktur, které se navyšují o 23 procent. Jsou tam některé položky, které si myslím, že jsou nové a nemusely by se navyšovat, ty tradiční jako koheze a zemědělství klesají, a to je špatně," řekl.

Debata o možnosti zvýšení příjmů unijního rozpočtu, které se vypočítávají z výše hrubého národního důchodu členských zemí, je podle Babiše především věcí států, které jsou na rozdíl od Česka čistými plátci. Podle nynějšího návrhu Evropské komise by státy odváděly 1,11 procenta hrubého národního důchodu.